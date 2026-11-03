Tak Disangka, 4 Weton Ini Diramal Punya Peluang Sukses dan Kehidupan Lebih Sejahtera

Ilustrasi weton yang diramal akan menjadi orang sukses dan punya harapan baru di tahun 2026 (Freepik)
JawaPos.com – Masyarakat Jawa memiliki berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah kepercayaan terhadap weton kelahiran. Dalam budaya Jawa, weton kerap dikaitkan dengan pembacaan watak, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang.
Melalui perhitungan hari dan pasaran kelahiran, Primbon Jawa mengenal beragam karakter yang dipercaya memiliki pengaruh terhadap kehidupan pemiliknya. Setiap weton pun diyakini mempunyai peruntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, hubungan sosial, dan rezeki.
Memasuki tahun 2026, sejumlah weton dipercaya akan mendapatkan kesempatan baru untuk memperbaiki kehidupan. Ada yang diramalkan mengalami perkembangan karier, usaha semakin maju, hingga memperoleh kondisi finansial yang lebih baik.
Dilansir dari laman Pandawa Cirebon, terdapat empat weton yang menurut ramalan Primbon Jawa dipercaya berpeluang menikmati masa keberuntungan dan kesuksesan pada tahun 2026. Berikut ulasannya.
1. Weton Minggu Kliwon
Orang yang lahir pada Minggu Kliwon dipercaya mempunyai karakter tegas, pemikiran terbuka, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Mereka juga dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kebiasaan membantu sesama tanpa mengharapkan balasan menjadi salah satu sifat positif yang melekat pada weton ini.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ketulusan dan kebaikan tersebut diyakini dapat mendatangkan berbagai kemudahan dalam kehidupan.
Pada 2026, Minggu Kliwon diramalkan memasuki periode yang lebih baik. Usaha yang dijalankan dipercaya berpeluang berkembang, sementara kondisi keuangan dan kehidupan pribadi diprediksi semakin stabil.
2. Weton Jumat Wage
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