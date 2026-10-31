Dari Nol Menjadi Sukses: 5 Weton Jawa yang Dipercaya Tumbuh Kuat Setelah Jatuh Berkali-kali

Ilustrasi Weton (feepik)
JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seseorang yang dahulu hidupnya serba kekurangan, tetapi beberapa tahun kemudian kehidupannya berubah begitu jauh?
Dahulu mungkin ia tidak memiliki banyak uang, pernah kehilangan pekerjaan, bahkan gagal menjalankan usaha.
Pada titik tertentu, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja terasa berat. Namun anehnya, orang tersebut tidak berhenti.
Ia terus mencoba, jatuh, bangkit, gagal, lalu mencoba lagi, hingga perlahan kehidupannya berubah.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki pola kehidupan seperti itu.
Pemiliknya bukan tipe orang yang selalu mendapat keberuntungan sejak awal. Justru jalan hidupnya sering dipenuhi ujian.
Meski demikian, pengalaman berat tersebut dipercaya membentuk karakter yang kuat dan membuat mereka mampu membangun kesuksesan dari nol.
Lalu, weton apa saja yang konon memiliki pola kehidupan semacam ini?
Mari kita bahas 5 weton yang dipercaya memiliki semangat bangkit setelah melewati banyak kesulitan.
Weton terakhir memiliki satu karakter yang sangat menarik untuk Anda simak dirangkum dari kanal YouTube Nala Weton pada Kamis (29/10).
1. Selasa Pahing: Pantang Menerima Kegagalan sebagai Akhir
Dalam penafsiran tradisional Jawa, Selasa Pahing sering dikaitkan dengan pribadi yang berkemauan kuat.
Namun, kemauan kuat tidak selalu berarti kehidupannya mudah.
Pemilik weton ini konon dapat menghadapi berbagai ujian pada fase awal kehidupan, seperti pekerjaan yang tidak sesuai harapan, usaha yang gagal, keuangan yang naik turun, atau keharusan memulai kembali sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah.
Meski begitu, ada satu hal yang dipercaya menjadi kekuatannya. Mereka tidak mudah menerima kegagalan sebagai akhir perjalanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022