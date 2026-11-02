Rahasia Menjadi Orang Sukses, Kebiasaan Sederhana yang Membantu Mereka Meraih Keberhasilan

JawaPos.com - Saat memutuskan untuk menjadi orang sukses, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan arti kesuksesan menurut standar diri anda.

Kesuksesan tidak hanya berkaitan dengan satu bidang. Definisinya bisa sangat luas seperti saat anda bisa menikmati hidup, memenuhi kebutuhan sekaligus hidup berkecukupan, memiliki bisnis yang berkembang pesat, memperoleh popularitas, sampai mencapai financial freedom.

Semua dari kita memiliki ketertarikan dan prioritas yang berbeda. Namun, mengutip informasi dari aconsciousrethink pada (2/11) sukses bisa diraih melalui berbagai cara, termasuk dengan menjaga konsistensi dan mempertahankan prinsip yang diyakini.

Pentingnya mempertahankan karakteristik anda, termasuk tetap fokus pada tujuan utama dapat membantu anda mewujudkan kesuksesan.

Sebab, tidak ada definisi mutlak tentang kesuksesan. Setiap orang memiliki ukuran pencapaiannya masing-masing, yang terpenting adalah bagaimana anda akhirnya merasa puas dan bahagia dengan kehidupan yang sedang dijalani.

Lebih lanjut, berikut delapan prinsip yang dipegang orang sukses untuk mencapai keberhasilan dalam hidup.

Punya standar

Kesuksesan kerap diukur dari kepemilikan atas rumah, mobil mewah, sampai usia yang awet muda. Padahal setiap orang memiliki pencapaiannya masing-masing.