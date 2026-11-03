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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Rabu, 4 November 2026 | 02.53 WIB

Rezekinya Disebut Lancar, 5 Shio Ini Pandai Membaca Peluang dan Mengembangkan Uang

seseorang yang nasibnya tak berpisah dengan uang./Freepik/westock - Image

seseorang yang nasibnya tak berpisah dengan uang./Freepik/westock

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan finansial sering kali tidak hanya dikaitkan dengan kerja keras, tetapi juga kemampuan seseorang dalam melihat kesempatan. Kreativitas, kecerdasan mengambil keputusan, serta keberanian mencoba hal baru menjadi beberapa faktor yang dapat membuka jalan menuju kehidupan lebih sejahtera.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter alami yang mendukung kemampuan tersebut. Mereka digambarkan pandai membaca situasi, menemukan kesempatan tersembunyi, hingga mengembangkan peluang kecil menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.

Menariknya, setiap shio memiliki keunggulan berbeda. Ada yang mengandalkan perhitungan matang, kecerdikan, naluri bisnis, hingga kesabaran dalam membangun kekayaan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dipercaya memiliki kemampuan istimewa dalam menciptakan peluang dan meraih kemakmuran menurut astrologi Tiongkok. Berikut ulasannya.

1. Shio Ular – Cermat Membaca Peluang dan Pandai Menyusun Strategi

Shio Ular dikenal memiliki karakter tenang, penuh pertimbangan, dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Di balik sikapnya yang cenderung pendiam, mereka dipercaya mempunyai kemampuan analisis yang tajam.

Dalam urusan keuangan maupun bisnis, pemilik shio ini digambarkan selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil langkah. Mereka lebih suka menyusun strategi terlebih dahulu daripada bertindak hanya berdasarkan dorongan sesaat.

Kemampuan tersebut membuat Shio Ular sering dikaitkan dengan dunia usaha, investasi, dan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian.

Mereka juga dipercaya mampu melihat potensi dari kesempatan kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Dengan perencanaan yang matang, peluang sederhana bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan keuntungan besar.

2. Shio Monyet – Kreativitas Tinggi dan Selalu Menemukan Jalan Keluar

Shio Monyet sering digambarkan sebagai sosok cerdas, kreatif, dan memiliki banyak ide. Mereka mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang berbeda sehingga lebih mudah menemukan kesempatan baru.

Ketika menghadapi persoalan, pemilik shio ini biasanya tidak mudah menyerah. Mereka justru terdorong mencari alternatif dan mencoba berbagai cara sampai menemukan solusi yang sesuai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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