7 Cara Introvert Membangun Networking yang Bisa Membuka Peluang Karier

Ilustrasi berbincang santai dalam membangun jejaring karier / foto: pexels.com JawaPos.com - Banyak peluang kerja datang bukan dari lowongan yang dipublikasikan, melainkan dari orang yang mengenal dan mempercayai kita.

Bagi seorang dengan kepribadian introvert, kenyataan ini sering menimbulkan rasa enggan karena networking identik dengan acara ramai dan obrolan basa-basi.

Padahal, networking yang efektif tidak menuntut Anda menjadi orang paling supel di ruangan. Kuncinya ada pada cara membangun hubungan yang sesuai dengan karakter Anda.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan networking dipandang sebagai pencarian manfaat bersama.

Berikut tujuh langkah yang bisa dicoba, lengkap dengan penelitian tentang hubungan profesional dan peluang karier.

Cari hubungan yang saling menguntungkan Mulailah dari orang yang tampak layak dijalin hubungan profesional, dan tawarkan bantuan bila bisa.

Koneksi yang baik dapat membagun networking profesional, peluang karier, serta melengkapi kekuatan Anda.

Pilih suasana yang mendukung obrolan Makan siang atau minum kopi berdua sering lebih nyaman daripada keramaian yang bising dalam membangun networking.