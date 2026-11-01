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Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 2 November 2026 | 02.59 WIB

Dompet Makin Tebal, 4 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Finansial Besar

4 Shio yang Disebut-sebut Finansialnya Akan Naik - Image

4 Shio yang Disebut-sebut Finansialnya Akan Naik

JawaPos.com – Memiliki kondisi keuangan yang stabil dan kehidupan serba berkecukupan tentu menjadi impian banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan penghasilan, mulai dari mengembangkan bisnis hingga mencari peluang pekerjaan yang lebih menjanjikan.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai peruntungan finansial lebih baik pada periode tertentu.

Memasuki penghujung 2026, empat shio berikut disebut-sebut sedang berada dalam fase yang menguntungkan. Peluang mendapatkan penghasilan tambahan, perkembangan usaha, hingga keuntungan dari pekerjaan dipercaya semakin terbuka.

Meski demikian, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan kerja keras, kecermatan mengambil keputusan, dan kemampuan mengelola keuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diramalkan memperoleh keberuntungan finansial besar menjelang akhir tahun 2026.

1. Shio Ayam – Peluang Besar Berbuah Keuntungan

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai sosok yang tekun, disiplin, dan mempunyai semangat tinggi ketika mengejar sesuatu.

Mereka tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, berbagai tantangan justru dijadikan kesempatan untuk memperbaiki kemampuan dan menemukan jalan menuju kesuksesan.

Menurut ramalan astrologi Tionghoa, Shio Ayam diperkirakan memperoleh kesempatan finansial yang cukup menjanjikan menjelang akhir tahun.

Peluang tersebut bisa datang melalui pekerjaan, perkembangan bisnis, maupun tawaran kerja sama yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan.

Usaha yang selama ini dijalankan juga dipercaya mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Jika mampu memanfaatkan kesempatan dengan baik, pemilik Shio Ayam berpeluang meningkatkan kondisi ekonominya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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