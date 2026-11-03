Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Penulis: Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 3 November 2026 | 22.05 WIB

Tak Disangka, 4 Shio Ini Diramalkan Beruntung di Bulan November 2026

4 Shio yang Banjir Rezeki November 2026 / foto: magnific.com - Image

4 Shio yang Banjir Rezeki November 2026 / foto: magnific.com

JawaPos.com – Bulan November 2026 membawa harapan baru buat banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Perlu diketahui bahwa ada berbagai peluang menarik, terutama dalam hal pekerjaan, keuangan, dan keberuntungan.

Dilansir dari akun YouTube TEDY WONG Msi pada Selasa (3/11), diketahui bahwa ada beberapa Shio yang berpeluang mendapatkan rezeki hingga perkembangan positif dalam usaha yang sedang mereka jalankan di bulan November 2026.

Lantas Shio apa saja yang diprediksi beruntung dan memiliki peluang untuk mendapatkan rezeki melimpah pada bulan November 2026? Berikut ini 4 Shio yang diprediksi membawa keberuntungan sepanjang bulan November 2026.

1.       Shio Tikus

Shio pertama yang diprediksi akan beruntung di bulan November 2026 yaitu Shio Tikus. Dalam hal karir, pemilik Shio Tikus akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sistem kerja mereka.

Tak hanya itu saja, pemilik Shio Tikus juga dapat menyusun rencana baru bisa dimanfaatkan. Namun, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan hanya karena merasa semuanya berjalan lancar.

Untuk keuangan,  pemilik Shio Tikus harus membuat batas pengeluaran dan jangan mencampuradukkan kebutuhan pribadi dengan urusan bisnis.

Oleh karena itu, orang yang lahir di tahun Shio Tikus harus lebih teliti dalam mengatur keuangan.

2.       Shio Kelinci

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Siap Panen Cuan! Ini Dia 3 Shio Diprediksi Banjir Rezeki di Bulan November 2026 - Image
Zodiak

Siap Panen Cuan! Ini Dia 3 Shio Diprediksi Banjir Rezeki di Bulan November 2026

Selasa, 3 November 2026 | 21.34 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Selasa, 3 November 2026 | 05.13 WIB

Ramalan Sagittarius Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Sagittarius Minggu Ini 2 - 8 November 2026: Keuangan, Keberuntungan, Kesehatan dan Cinta

Selasa, 3 November 2026 | 05.09 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore