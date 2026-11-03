Tak Disangka, 4 Shio Ini Diramalkan Beruntung di Bulan November 2026

JawaPos.com – Bulan November 2026 membawa harapan baru buat banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Perlu diketahui bahwa ada berbagai peluang menarik, terutama dalam hal pekerjaan, keuangan, dan keberuntungan.

Dilansir dari akun YouTube TEDY WONG Msi pada Selasa (3/11), diketahui bahwa ada beberapa Shio yang berpeluang mendapatkan rezeki hingga perkembangan positif dalam usaha yang sedang mereka jalankan di bulan November 2026.

Lantas Shio apa saja yang diprediksi beruntung dan memiliki peluang untuk mendapatkan rezeki melimpah pada bulan November 2026? Berikut ini 4 Shio yang diprediksi membawa keberuntungan sepanjang bulan November 2026.

1. Shio Tikus

Shio pertama yang diprediksi akan beruntung di bulan November 2026 yaitu Shio Tikus. Dalam hal karir, pemilik Shio Tikus akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sistem kerja mereka.

Tak hanya itu saja, pemilik Shio Tikus juga dapat menyusun rencana baru bisa dimanfaatkan. Namun, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan hanya karena merasa semuanya berjalan lancar.

Untuk keuangan, pemilik Shio Tikus harus membuat batas pengeluaran dan jangan mencampuradukkan kebutuhan pribadi dengan urusan bisnis.

Oleh karena itu, orang yang lahir di tahun Shio Tikus harus lebih teliti dalam mengatur keuangan.