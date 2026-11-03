Siap Panen Cuan! Ini Dia 3 Shio Diprediksi Banjir Rezeki di Bulan November 2026

JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang banyak dinantikan setiap orang.

Setiap orang tentu berharap mendapatkan banyak keberuntungan terutama rezeki yang melimpah, baik melalui pekerjaan, bisnis, maupun peluang baru.

Di bulan November 2026 ini menurut astrologi Tiongkok ada beberapa Shio yang dipercaya akan memiliki keberuntungan lebih besar, terutama dalam hal keuangan dan peluang mendapatkan penghasilan tambahan.

Dilansir dari akun YouTube TEDY WONG Msi pada Selasa (3/11), berikut ini tiga Shio yang diprediksi akan dapat banyak rezeki di bulan November 2026.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau menjadi salah satu Shio yang masuk ke daftar Shio beruntung di bulan November 2026, terutama dalam hal pekerjaan.

Bulan November ini pemilik Shio Kerbau dapat memanfaatkan untuk menyelesaikan tugas tertunda, meningkatkan keterampilan, dan menjaga kualitas hasil kerja.

Perlu diketahui bahwa kemajuan tidak selalu berupa promosi besar, terkadang tanggung jawab yang semakin kuat juga merupakan pencapaian.

Selain itu, dalam hal keuangan pemilik Shio Kerbau harus mengutamakan pengelolaan uang secara disiplin.