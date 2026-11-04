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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 4 November 2026 | 22.38 WIB

3 Zodiak yang Bakal Mendapatkan Banyak Hoki di November 2026, Akhir Tahun Segala Urusan Dimudahkan

Zodiak yang diramalkan bakal mendapatkan banyak hoki di November 2026 saat akhir tahun segala urusan dimudahkan jalannya. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal mendapatkan banyak hoki di November 2026 saat akhir tahun segala urusan dimudahkan jalannya. (dok: pexels)

JawaPos.com - Memperoleh kelancaran dalam berbagai hal tentu jadi salah satu berkah yang patut disyukuri.

Terkadang nikmat seperti ini tidak terasa berharga sampai paling tidak seseorang merasakan betapa sulitnya mendapatkan berbagai halangan.

Paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan menghadiahkan banyak kemudahan pada orang-orang yang dinaungi keberuntungan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal mendapatkan banyak hoki di November 2026 saat akhir tahun segala urusan dimudahkan jalannya.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan merasakan banyak hoki dalam waktu dekat.

Mereka dimungkinkan bisa menggapai salah satu hal yang diinginkan dalam hidup di akhir tahun 2026 ini.

Setelah sekian waktu mendamba, di bulan November ini keberuntungan-keberuntungan akan memberikan banyak kemudahan.

Adapun nikmat lain yang dimungkinkan bisa dirasakan ke depannya, yaitu kemudahan dalam memperoleh rezeki.

2. Zodiak Aquarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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