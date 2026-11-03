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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 4 November 2026 | 02.36 WIB

3 Zodiak yang Nasibnya Bagus di November 2026, Karier Bersinar Rezeki Tak Terbendung 

Zodiak yang diramalkan nasibnya bagus di November 2026 saat karier bersinar rezeki tak terbendung. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan nasibnya bagus di November 2026 saat karier bersinar rezeki tak terbendung. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bernasib bagus tentu jadi salah satu harapan yang ingin didapatkan oleh kebanyakan orang.

Sekalipun tidak bisa terus-menerus merasakan kebaikan, akan tetapi kehadirannya tetap diharapkan apalagi ketika keadaan sedang sulit.

Segelintir orang diramalkan akan merasakan keberkahan dan keberuntungan di paruh kedua tahun kuda api ini sampai akhirnya merasakan banyak kebaikan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan nasibnya bagus di November 2026 saat karier bersinar rezeki tak terbendung.

1. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn dikatakan akan punya nasib baik di akhir tahun 2026 ini.

Di bulan November 2026 ini, mereka dimungkinkan mendapatkan banyak keberuntungan dalam hal yang dikerjakan.

Banyak urusan yang dipermudah sehingga apa yang dikerjakan benar-benar jauh dari segala macam hambatan.

Maka tidak heran kalau di paruh kedua tahun kuda api ini, mereka jadi salah satu yang bisa mengumpulkan banyak pundi-pundi rupiah.

2. Zodiak Leo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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