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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 3 November 2026 | 19.07 WIB

Hidup Makmur dan Bergelimang Harta, 8 Weton Ini Masuk Daftar Balungan Sugih dalam Primbon Jawa

Weton balungan sugih dengan kekayaan dan kemewahan kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran tersebut juga sering digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, hingga perjalanan kehidupan.

Salah satu istilah yang cukup populer dalam kepercayaan Primbon Jawa adalah Balungan Sugih. Istilah ini merujuk pada weton yang dipercaya mempunyai potensi keberuntungan dalam urusan rezeki, kekayaan, dan kemakmuran.

Orang yang memiliki weton tersebut konon mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan finansial. Mulai dari sifat pekerja keras, kemampuan menjalin hubungan sosial, hingga kecermatan dalam mengambil keputusan.

Tak heran jika pembahasan mengenai weton Balungan Sugih selalu menarik perhatian masyarakat yang penasaran dengan ramalan peruntungan berdasarkan hari kelahiran.

Dikutip dari akun YouTube Njowo Rato, terdapat delapan weton yang disebut memiliki kaitan dengan Balungan Sugih dan dipercaya membawa potensi kemakmuran menurut Primbon Jawa.

Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Kamis Legi — Pekerja Keras dengan Semangat Meraih Kemakmuran

Kamis Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan ekonomi.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang rajin, murah hati, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak mudah merasa puas dengan pencapaian yang sudah diraih sehingga selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup.

Ketika menghadapi kesulitan, orang dengan weton Kamis Legi cenderung memilih bersabar dan tetap berusaha mencari jalan keluar.

Ketekunan tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting untuk membangun kehidupan yang lebih mapan. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter positif yang dimiliki Kamis Legi membuatnya kerap dikaitkan dengan kemakmuran dan kelimpahan rezeki.

2. Jumat Pon — Pandai Membangun Relasi dan Membuka Peluang

Jumat Pon dikenal sebagai weton yang memiliki neptu 13. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini kerap dihubungkan dengan keberuntungan dalam pekerjaan maupun urusan finansial.

Salah satu kelebihan yang dilekatkan pada pemilik Jumat Pon adalah kemampuannya menjalin hubungan dengan orang lain.

Mereka digambarkan memiliki pembawaan yang menarik sehingga relatif mudah mendapatkan teman, memperluas pergaulan, dan membangun kerja sama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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