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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Selasa, 3 November 2026 | 18.27 WIB

Rezeki Tak Terduga Menghampiri, 6 Weton Ini Disebut Bakal Mengalami Perubahan Nasib

seseorang yang kesempatan terbuka lebar./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang kesempatan terbuka lebar./Freepik/EyeEm

JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap mendapatkan kesempatan baik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupannya. Mulai dari kemajuan karier, peningkatan penghasilan, hingga bertemu orang-orang yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, Primbon menjadi salah satu pedoman yang kerap digunakan untuk membaca gambaran perjalanan hidup seseorang. Melalui perhitungan hari kelahiran atau weton, sebagian masyarakat percaya dapat mengetahui karakter, potensi rezeki, serta peluang yang mungkin hadir di masa mendatang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai peruntungan yang baik dalam menghadapi perubahan kehidupan. Mereka digambarkan memiliki karakter dan kemampuan tertentu yang dapat mendukung perjalanan menuju kondisi finansial maupun kehidupan yang lebih mapan.

Memasuki periode perubahan, enam weton berikut disebut-sebut berpotensi memperoleh kesempatan istimewa. Peluang tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, usaha, hubungan sosial, maupun sumber penghasilan baru.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang menurut ramalan Primbon Jawa dipercaya akan dihampiri peluang emas dan memiliki kesempatan untuk mengubah nasib.

1. Senin Pon – Berpeluang Menemukan Sumber Rezeki Baru

Orang yang lahir dengan weton Senin Pon dikenal memiliki karakter tegas, serius, dan berpegang kuat pada prinsip yang diyakininya. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Senin Pon sering digambarkan sebagai weton yang memiliki potensi membuka jalan menuju kesempatan baru.

Keberuntungan mereka dipercaya dapat muncul melalui pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif, baik dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

Tidak menutup kemungkinan, kesempatan yang awalnya terlihat sederhana justru berkembang menjadi sesuatu yang memberikan keuntungan besar di kemudian hari.

Beberapa peluang yang dikaitkan dengan weton ini antara lain mendapatkan pekerjaan lebih baik, memperoleh kenaikan jabatan, merintis bisnis jangka panjang, hingga menemukan sumber penghasilan tambahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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