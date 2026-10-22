Pintu Kemakmuran Terbuka! 7 Weton Ini Dipercaya Segera Rasakan Perubahan Nasib

seseorang yang kekayaannya mulai merekah./Freepik/drobotdean JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera tidak selalu berlangsung mulus. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kesulitan, menghadapi kegagalan, dan bersabar sebelum akhirnya menikmati hasil dari perjuangan yang telah dilakukan. Dalam tradisi Jawa, perjalanan hidup dan keberuntungan kerap dikaitkan dengan weton, yaitu perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa. Melalui penafsiran Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter serta gambaran perjalanan rezeki yang berbeda-beda. Sebagian weton diyakini perlu melewati proses panjang sebelum memperoleh kemudahan, sementara yang lain dipercaya memiliki peluang untuk berkembang melalui kerja keras, hubungan sosial, dan kemampuan membaca kesempatan. Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang menurut penafsiran tersebut diprediksi mulai menikmati hasil perjuangan dan berpeluang mengalami perubahan dalam urusan rezeki menjelang akhir tahun. Baca Juga:Bukan Sekadar Hari Lahir, 8 Weton Ini Diyakini Memiliki Jalan Hidup Penuh Kemakmuran Lantas, weton apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasan lengkapnya. 1. Jumat Legi, Kesabaran yang Berbuah Manis Jumat Legi digambarkan sebagai weton yang identik dengan ketekunan, kesabaran, dan kemampuan bertahan ketika menghadapi kesulitan. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya tidak mudah menyerah meskipun hasil kerja kerasnya belum terlihat dalam waktu singkat. Mereka cenderung terus berusaha sambil memperbaiki langkah agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam penafsiran Primbon Jawa, Jumat Legi disebut berpeluang menikmati hasil dari usaha yang telah dirintis sebelumnya. Kesempatan tersebut bisa berupa perkembangan bisnis, bertambahnya pelanggan, atau peluang karier yang lebih menjanjikan. Konsistensi, kejujuran, dan kemampuan mengelola hasil kerja menjadi hal penting agar pencapaian yang diperoleh dapat dipertahankan. 2. Rabu Kliwon, Peluang Datang dari Kepercayaan Orang Lain Weton Rabu Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter yang bijaksana, memiliki kepekaan terhadap lingkungan, serta mampu menjadi tempat bertukar pikiran bagi orang-orang di sekitarnya. Sifat tersebut dipercaya membuat pemilik weton ini mudah membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya. Dalam kehidupan pekerjaan maupun usaha, hubungan baik semacam ini dapat membuka kesempatan baru. Menurut penafsiran Primbon Jawa, peluang rezeki Rabu Kliwon berpotensi muncul melalui kerja sama, jaringan pertemanan, atau kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, menjaga komunikasi dan reputasi baik menjadi salah satu langkah yang dapat membantu mereka memanfaatkan kesempatan secara optimal.