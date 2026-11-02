Ramalan Shio Senin 2 November 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Senin, 2 November 2026, sudah tersedia dan menarik untuk dibaca bagi Anda.

Hari Naga dalam kalender Tionghoa dipercaya membawa kejadian menarik, tetapi perasaan Anda sendiri bisa saja menipu.

Energi Logam Yang disebut memengaruhi cara tiap orang menjalani asmara, keluarga, pekerjaan, hingga kesehatan mereka masing-masing.

Karena itu, setiap orang dianjurkan berhati-hati dan tidak bergantung sepenuhnya pada keberuntungan semata di hari itu.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (1/1), dijelaskan mengenai ramalan Shio Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi Besok Senin 2 November 2026.

1. Kuda

Hari Naga memberi tenaga dan percaya diri, namun kekecewaan bisa datang sehingga jangan pasrah pada nasib.

Jika Anda menanti perubahan dalam kehidupan pribadi, guncangan emosi yang menyenangkan sedang menuju ke arah Anda.

Energi Logam Yang membantu hubungan dengan lawan jenis, jadi tampillah memikat dan jangan ragu bercanda mesra.