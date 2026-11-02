Ramalan Shio Senin 2 November 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

JawaPos.com – Ramalan shio untuk besok, Senin, 2 November 2026, hadir dengan nuansa yang beragam bagi semua pemiliknya.

Hari tersebut berada di bawah pengaruh Naga yang identik dengan berbagai peristiwa menarik dan penuh warna.

Energi Logam Yang yang sangat kuat dan keras ikut memengaruhi suasana hati serta keputusan banyak orang.

Ada yang perlu lebih berhati-hati, ada pula yang diajak lebih sabar dalam menyikapi keadaan yang ada.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Minggu (1/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular Besok Senin 2 November 2026.

1. Tikus

Hari Naga membawa peristiwa menarik yang memunculkan rasa senang serta firasat tentang perubahan yang akan datang.

Namun jangan percaya perasaan sendiri, sebab kilau Naga sering menipu dan energi Logam Yang terlalu keras.

Potensi konflik dengan lawan jenis terbuka, jadi bersikaplah lebih lembut, toleran, dan berani menunjukkan sisi rapuh.