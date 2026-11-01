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Penulis: Rabbany Wanadriani
Senin, 2 November 2026 | 03.09 WIB

Punya Mental Baja, 6 Zodiak Ini Mampu Mengubah Masalah Menjadi Kesuksesan

ilustrasi zodiak paling kuat mental. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ada yang mudah merasa kewalahan ketika menghadapi situasi sulit, tetapi ada pula yang justru mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat berada dalam kondisi penuh tekanan.

Dalam astrologi, perbedaan karakter tersebut sering dikaitkan dengan pengaruh zodiak. Beberapa tanda bintang dipercaya mempunyai kecenderungan untuk lebih sabar, berani mengambil keputusan, serta mampu menjaga pikiran tetap jernih ketika menghadapi keadaan yang tidak mudah.

Mereka tidak selalu terbebas dari rasa takut maupun kekhawatiran. Namun, kemampuan mengendalikan emosi dan mencari jalan keluar membuat mereka dianggap lebih tangguh ketika menghadapi berbagai tantangan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat enam zodiak yang dikenal memiliki karakter kuat dan mampu menghadapi tekanan dengan baik. Bahkan, situasi sulit justru sering menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperlihatkan potensi terbaiknya.

Berikut enam zodiak tersebut.

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius dalam mengejar tujuan dan tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi hambatan.

Mereka mempunyai kedisiplinan tinggi serta terbiasa menyusun rencana sebelum mengambil tindakan. Karakter inilah yang membuat Capricorn sering dianggap mampu menghadapi situasi penuh tekanan dengan lebih terarah.

Ketika orang-orang di sekitarnya mulai merasa panik, Capricorn cenderung memilih untuk memahami persoalan terlebih dahulu. Mereka akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah yang dianggap paling tepat.

Bagi Capricorn, kesulitan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Sebaliknya, tantangan justru menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan keteguhan prinsip yang dimiliki.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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