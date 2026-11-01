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Penulis: Irfan Ferdiansyah
Senin, 2 November 2026 | 00.39 WIB

Rezeki Nomplok Menghampiri! 6 Shio Ini Diprediksi Naik Kelas dan Hidup Mewah

Ilustrasi seseorang yang didatangi uang yang kian mendekat - Image

Ilustrasi seseorang yang didatangi uang yang kian mendekat

JawaPos.com – Keberuntungan finansial menjadi salah satu hal yang selalu menarik untuk dibicarakan, terutama ketika dikaitkan dengan ramalan astrologi Tiongkok.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap shio mempunyai karakter dan gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal cerdas melihat kesempatan, pandai menyusun strategi, hingga mempunyai semangat kerja keras untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menariknya, sejumlah shio dipercaya akan mengalami perubahan positif dalam urusan keuangan. Rezeki yang datang bisa digambarkan melalui peluang bisnis, peningkatan karier, keuntungan investasi, hingga bantuan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Bahkan, beberapa di antaranya diramalkan berkesempatan meningkatkan taraf hidup dan menikmati kemapanan finansial setelah melewati berbagai perjuangan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya akan mendapatkan kejutan berupa keberuntungan dan kekayaan dalam waktu mendatang. Berikut ulasannya.

1. Shio Naga – Dipercaya Mendapat Keberuntungan Besar

Dalam astrologi Tiongkok, Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, kemuliaan, dan kemakmuran. Tidak mengherankan jika shio ini sering dikaitkan dengan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemilik Shio Naga biasanya digambarkan sebagai sosok yang percaya diri, mempunyai ambisi tinggi, serta berani mengambil langkah besar untuk mencapai impiannya.

Menurut ramalan yang berkembang, Shio Naga dipercaya sedang berada dalam periode yang membuka berbagai kesempatan menguntungkan.

Peluang tersebut bisa datang melalui proyek pekerjaan berskala besar, perkembangan bisnis, bahkan bantuan dari orang-orang yang mempunyai pengaruh positif.

Tidak hanya itu, ide sederhana yang sebelumnya belum terpikirkan untuk dikembangkan juga dipercaya berpotensi menjadi sumber penghasilan baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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