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Penulis: Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 2 November 2026 | 00.35 WIB

Pintu Rezeki Terbuka Lebar! 6 Shio Ini Diramalkan Hidup Bergelimang Harta

Ilustrasi shio jadi raja kehidupan hidup sultan dengan gelombang kekayaan - Image

Ilustrasi shio jadi raja kehidupan hidup sultan dengan gelombang kekayaan

JawaPos.com Ramalan mengenai shio masih menjadi topik menarik bagi masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan keberuntungan, kesuksesan, dan kondisi keuangan seseorang.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakteristik serta energi keberuntungan yang berbeda. Ada yang dikenal pandai mencari peluang, memiliki strategi matang, hingga mempunyai semangat tinggi dalam memperjuangkan kehidupan.

Menariknya, sejumlah shio dipercaya akan mengalami perubahan positif dalam perjalanan finansialnya. Peluang pekerjaan, perkembangan bisnis, hingga datangnya rezeki tak terduga disebut-sebut menjadi bagian dari keberuntungan yang menyertai mereka.

Bahkan, beberapa di antaranya diramalkan berpeluang menikmati kehidupan serba berkecukupan dengan kondisi keuangan yang semakin stabil.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya akan menjadi sosok beruntung dengan gelombang kekayaan yang membawa kehidupan lebih makmur. Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus Cerdas Melihat Peluang dan Pandai Mencari Rezeki

Shio Tikus dikenal mempunyai kecerdasan, kelincahan, serta kemampuan beradaptasi yang baik ketika menghadapi perubahan keadaan.

Pemilik shio ini dipercaya memiliki pemikiran yang cukup strategis dalam menyelesaikan persoalan. Mereka juga tidak mudah menyerah ketika menemukan hambatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam ramalan keberuntungan, Shio Tikus disebut berpeluang mendapatkan peningkatan finansial melalui berbagai kesempatan baru.

Bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan, peluang kenaikan gaji, bonus, hingga penghargaan atas pencapaian pekerjaan dipercaya dapat terbuka.

Sementara itu, mereka yang menjalankan bisnis berpeluang menemukan mitra baru atau mengembangkan usaha yang sebelumnya belum terpikirkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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