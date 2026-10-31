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Penulis: Rabbany Wanadriani
Minggu, 1 November 2026 | 04.10 WIB

Ramalan Zodiak Keuangan November 2026: Leo hingga Scorpio Ketiban Cuan

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ilustrasi zodiak keuangan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Uang tampaknya akan datang di bulan November sebagai penghargaan atas status dan profesionalisme Leo.

Sedangkan bagi Libra, November akan menjadi bulan untuk mengurus uang orang lain.

Dikutip refinery29, berikut ini ramalan zodiak keuangan untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio pada bulan November 2026.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo 

Bersiaplah untuk bulan yang luar biasa. Karier dan reputasi publik Anda benar-benar dipenuhi energi positif, yang akan langsung tercermin dalam dompet.

Upaya, wibawa, dan kemampuan kepemimpinan Anda akan diperhatikan.

Ini dapat mengarah pada promosi, pekerjaan baru dengan gaji jauh lebih baik, atau mendapatkan klien yang sangat penting jika Anda bekerja sendiri.

Uang tampaknya akan datang di bulan November sebagai penghargaan atas status dan profesionalisme Anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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