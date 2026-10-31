Ramalan Shio November 2026: Nasib Cinta dan Rezeki Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com – Bagi shio Monyet, prospek keuangan tampak kuat, dengan keuntungan yang stabil sepanjang bulan November.
Sedangkan para pemilik bisnis bershio Anjing dapat mengharapkan kelegaan dan momentum baru di akhir bulan November.
Berikut ini ramalan shio dalam urusan keuangan dan percintaan bulan November 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.
Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.
Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Prospek keuangan tampak kuat, dengan keuntungan yang stabil sepanjang bulan November.
Ini juga merupakan periode yang menguntungkan untuk berinvestasi di properti atau mempertimbangkan pembelian rumah baru.
Dalam hal hubungan, ini mungkin bukan periode yang paling menguntungkan.
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Jawa Pos
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