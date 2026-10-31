Ramalan Zodiak Hari Ini 31 Oktober 2026: Siap Hadapi "Hantu" Masa Lalu?

JawaPos.com - Malam perayaan Halloween pada Sabtu, 31 Oktober 2026, terasa jauh berbeda bagi seluruh zodiak akibat posisi Bulan di Cancer yang membentuk aspek persegi dengan Venus retrograde di Libra.

Pergerakan kosmik ini memicu kemunculan "hantu-hantu masa lalu" yang datang menghantui batin setiap orang, di mana bayang-bayang diri di masa silam mendominasi pikiran alih-alih sekadar kemunculan mantan kekasih.

Meskipun Venus mengatur sektor hubungan asmara, dinamika astrologi hari ini lebih berfokus pada proses refleksi batin dan penataan emosi yang mendalam. Masing-masing dari 12 zodiak dituntut untuk bersiap menghadapi situasi malam Halloween yang lebih personal, tenang, dan sarat akan evaluasi diri.

Seperti dikutip dari YourTango, perpaduan energi langit pada akhir Oktober ini menjadi momen tepat bagi setiap bintang untuk mengenali batasan diri, mengabaikan drama luar, serta menikmati perayaan dengan cara yang paling nyaman.

Berikut adalah ramalan lengkap 12 zodiak untuk hari Sabtu, 31 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret - 19 April)

Bulan yang berada di tanda zodiak Cancer pada hari Sabtu ini membuat Aries cenderung lebih betah menghabiskan waktu di dalam rumah daripada berpatroli merayakan pesta Halloween. Tanggal 31 Oktober ini akan memberikan nuansa yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bagi Anda.

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Anda disarankan untuk lebih berhati-hati agar tidak terlalu banyak berada di tengah kerumunan padat yang berpotensi menguras energi mental. Untungnya, Anda tidak perlu merasa cemas akan mengalami FOMO (Fear of Missing Out) karena selalu ada hikmah positif di balik keputusan untuk beristirahat.

2. Taurus (20 April - 20 Mei)