7 Alasan Mengapa Kita Bisa Kesulitan Meninggalkan Masa Lalu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang tidak bisa meninggalkan masa lalu / foto: Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Ada masa lalu yang sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi rasanya masih begitu dekat. Sebuah hubungan yang berakhir, kesalahan yang pernah dilakukan, kesempatan yang terlewat, kehilangan seseorang, keputusan yang disesali, atau masa ketika hidup terasa jauh lebih bahagia.

Secara logika, kita mungkin tahu bahwa semuanya sudah selesai. Waktu terus berjalan, keadaan sudah berubah, bahkan orang-orang yang terlibat mungkin sudah melanjutkan hidup mereka. Namun, ada bagian dalam diri kita yang seolah masih tinggal di sana.



Kita mungkin berkata, "Aku sudah move on." Tetapi kemudian sebuah lagu terdengar, sebuah tempat mengingatkan kita pada seseorang, atau sebuah kejadian kecil membawa kembali perasaan lama yang selama ini kita kira sudah hilang.



Mengapa hal itu bisa terjadi?



Dalam psikologi, kesulitan meninggalkan masa lalu bukan semata-mata karena seseorang terlalu lemah, terlalu sensitif, atau tidak mampu melanjutkan hidup. Pikiran dan emosi manusia memang memiliki cara tertentu dalam menyimpan pengalaman, terutama pengalaman yang memiliki makna emosional kuat.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (1/11), terdapat tujuh alasan mengapa kita bisa begitu sulit melepaskan masa lalu.



1. Karena Otak Tidak Hanya Mengingat Peristiwa, tetapi Juga Emosi yang Menyertainya



Ketika kita mengingat masa lalu, yang muncul bukan hanya fakta tentang apa yang terjadi. Kita juga dapat mengingat perasaan yang menyertai kejadian tersebut.



Misalnya, seseorang mungkin sudah lupa percakapan secara detail dengan mantan kekasihnya. Namun, ia masih bisa merasakan rasa hangat, sedih, kecewa, atau kehilangan ketika mengingat hubungan tersebut.



Hal ini terjadi karena pengalaman yang memiliki muatan emosional kuat cenderung meninggalkan jejak yang lebih kuat dalam ingatan.



Itulah sebabnya sebuah lagu bisa tiba-tiba membuat kita teringat seseorang. Aroma tertentu dapat membawa kita kembali pada masa kecil. Sebuah tempat dapat membuat kita seolah-olah kembali menjadi diri kita yang dahulu.



Memori tidak bekerja seperti sebuah lemari arsip yang menyimpan kejadian secara netral. Ingatan berhubungan erat dengan emosi, konteks, dan makna yang kita berikan terhadap sebuah pengalaman.



Karena itu, mengatakan kepada diri sendiri, "Sudahlah, itu kan sudah lama," tidak selalu cukup.



Secara waktu, peristiwa tersebut memang sudah berlalu. Namun secara emosional, otak kita mungkin masih menghubungkannya dengan sesuatu yang penting.



Inilah salah satu alasan mengapa proses melepaskan masa lalu tidak selalu berjalan secepat kalender.



Kita tidak hanya sedang berusaha melupakan sebuah kejadian. Kita sedang belajar melepaskan hubungan emosional kita dengan kejadian tersebut.



Dan itu membutuhkan waktu.



2. Karena Kita Sering Merindukan Perasaan, Bukan Sekadar Masa Lalunya



Ada hal yang sering tidak kita sadari: terkadang kita sebenarnya tidak ingin kembali kepada masa lalu. Kita hanya merindukan bagaimana perasaan kita ketika berada di dalamnya.



Seseorang mungkin berkata bahwa ia merindukan mantan pasangannya.



Tetapi jika diperhatikan lebih dalam, mungkin yang sebenarnya ia rindukan adalah perasaan dicintai, diperhatikan, memiliki seseorang untuk berbagi cerita, atau merasa bahwa dirinya berarti bagi orang lain.



Begitu juga dengan masa lalu secara umum.



Kita mungkin merindukan masa sekolah bukan karena ingin mengulang semua tugas, ujian, atau masalah pada masa itu. Kita mungkin merindukan rasa sederhana ketika hidup belum memiliki begitu banyak tanggung jawab.



Kita mungkin merindukan pekerjaan lama bukan karena pekerjaannya benar-benar sempurna, tetapi karena saat itu kita merasa dihargai.



Kita mungkin merindukan sebuah hubungan bukan karena hubungan itu selalu sehat, tetapi karena hubungan tersebut pernah membuat kita merasa tidak sendirian.



Ini penting untuk dipahami karena ketika kita salah mengidentifikasi apa yang sebenarnya dirindukan, kita bisa terus mencari jawabannya di tempat yang salah.



Kita berpikir, "Aku ingin kembali kepadanya."



Padahal mungkin yang sebenarnya kita inginkan adalah:



"Aku ingin kembali merasakan dicintai."



"Aku ingin kembali merasa berarti."



"Aku ingin kembali merasa aman."



"Aku ingin kembali menjadi diriku yang dulu."



Ketika kebutuhan emosional tersebut mulai kita pahami, kita memiliki kesempatan untuk memenuhinya tanpa harus kembali ke masa lalu.



3. Karena Kita Terjebak dalam "Seandainya"



Salah satu hal yang membuat masa lalu sulit ditinggalkan adalah pikiran tentang kemungkinan yang tidak pernah terjadi.



Seandainya aku mengambil keputusan yang berbeda.



Seandainya aku tidak mengatakan hal itu.



Seandainya dia tidak pergi.



Seandainya aku lebih berani.



Seandainya aku menyadari semuanya lebih cepat.



Seandainya saat itu aku memilih jalan yang lain.



Kata "seandainya" terlihat sederhana, tetapi dapat membuat seseorang hidup dalam versi alternatif dari kehidupannya.



Psikologi mengenal proses berpikir seperti ini sebagai counterfactual thinking, yaitu kecenderungan membayangkan bagaimana keadaan bisa menjadi berbeda jika suatu hal terjadi secara berbeda.



Pada tingkat tertentu, proses ini sebenarnya berguna. Kita dapat belajar dari kesalahan dengan bertanya, "Apa yang seharusnya bisa kulakukan dengan lebih baik?"



Masalah muncul ketika kita terus mengulang skenario tersebut tanpa mendapatkan pelajaran atau penyelesaian.



Kita bukan lagi belajar dari masa lalu.



Kita sedang mencoba mengubah sesuatu yang secara faktual sudah tidak bisa diubah.



Dan semakin sering kita membayangkan kehidupan alternatif, semakin nyata kehidupan yang tidak pernah terjadi itu terasa di dalam pikiran.



Pada akhirnya, kita bukan hanya berduka atas apa yang hilang.



Kita juga berduka atas masa depan yang pernah kita bayangkan tetapi tidak pernah menjadi kenyataan.



4. Karena Kita Belum Berdamai dengan Rasa Bersalah atau Penyesalan



Ada masa lalu yang sulit ditinggalkan bukan karena kita masih mencintainya, melainkan karena kita masih menyalahkan diri sendiri.



Penyesalan memiliki karakter yang berbeda dari sekadar rasa sedih.



Kesedihan berkata:



"Aku kehilangan sesuatu."



Penyesalan sering berkata:



"Aku seharusnya bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik."



Rasa bersalah bahkan bisa menjadi lebih berat:



"Semua ini terjadi karena aku."



Ketika seseorang terus menyalahkan dirinya atas sesuatu yang sudah berlalu, masa lalu menjadi seperti ruang pengadilan yang tidak pernah ditutup.



Ia terus mengulang kejadian yang sama.



Ia mencari kesalahan.



Ia membayangkan apa yang seharusnya dilakukan.



Ia menghukum dirinya sendiri.



Padahal manusia selalu mengambil keputusan berdasarkan informasi, pengalaman, usia, kondisi emosional, dan kemampuan yang dimilikinya pada saat itu.



Kita sering menilai diri kita di masa lalu menggunakan pengetahuan yang baru kita miliki sekarang.



Ini menciptakan ketidakadilan terhadap diri sendiri.



Diri kita yang sekarang sudah tahu bagaimana semuanya berakhir. Namun diri kita yang dulu belum mengetahuinya.



Maka, salah satu bagian penting dari melepaskan masa lalu adalah belajar membedakan antara bertanggung jawab dan menghukum diri sendiri.



Bertanggung jawab berarti mengakui kesalahan dan belajar darinya.



Menghukum diri sendiri berarti terus menghidupkan kembali kesalahan tersebut tanpa memberi kesempatan kepada diri kita untuk bertumbuh.



5. Karena Masa Lalu Bisa Menjadi Bagian dari Identitas Kita



Ada pengalaman yang begitu besar sehingga perlahan-lahan menjadi bagian dari cara kita mendefinisikan diri.



Misalnya:



"Aku adalah orang yang pernah gagal."



"Aku adalah orang yang ditinggalkan."



"Aku adalah korban dari kejadian itu."



"Aku adalah orang yang kehilangan kesempatan tersebut."



"Aku adalah seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar."



Ketika sebuah pengalaman sudah menyatu dengan identitas, meninggalkannya dapat terasa seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri.



Inilah mengapa perubahan terkadang menakutkan.



Bukan hanya karena kita tidak tahu masa depan seperti apa yang akan kita hadapi, tetapi karena kita tidak tahu siapa diri kita setelah meninggalkan cerita lama.



Seseorang yang bertahun-tahun mendefinisikan dirinya melalui sebuah hubungan mungkin akan merasa kosong setelah hubungan itu berakhir.



Seseorang yang selama bertahun-tahun menganggap dirinya sebagai orang yang gagal mungkin justru merasa asing ketika mulai berhasil.



Karena itu, move on bukan hanya tentang melupakan sesuatu.



Terkadang kita perlu membangun kembali jawaban atas pertanyaan:



"Siapa aku setelah semua ini terjadi?"



Masa lalu boleh menjadi bagian dari cerita kita, tetapi tidak harus menjadi seluruh identitas kita.



Kita adalah seseorang yang pernah mengalami kegagalan, tetapi bukan berarti kita adalah kegagalan itu.



Kita adalah seseorang yang pernah kehilangan, tetapi bukan berarti hidup kita selamanya harus didefinisikan oleh kehilangan tersebut.



Kita adalah seseorang yang pernah membuat kesalahan, tetapi kita tidak harus menjadi kesalahan itu selamanya.



6. Karena Pikiran Kita Cenderung Mengidealkan Hal yang Sudah Tidak Kita Miliki



Ada fenomena psikologis yang sangat manusiawi: sesuatu yang sudah tidak kita miliki terkadang terlihat lebih indah setelah kehilangan.



Ketika sebuah hubungan masih berlangsung, kita mungkin menyadari banyak masalah di dalamnya.



Kita tahu pertengkarannya.



Kita tahu ketidakcocokannya.



Kita tahu rasa lelahnya.



Namun setelah semuanya berakhir, ingatan kita mungkin lebih sering memunculkan momen-momen indah.



Kita mengingat percakapan yang menyenangkan.



Kita mengingat perhatian kecil.



Kita mengingat tawa.



Kita mengingat hari-hari ketika semuanya terasa baik-baik saja.



Perlahan, gambaran tentang masa lalu bisa menjadi lebih indah daripada kenyataannya.



Bukan berarti kenangan indah tersebut palsu.



Kenangan itu mungkin memang benar-benar indah.



Tetapi masalahnya adalah kita hanya melihat sebagian dari cerita.



Kita lupa bahwa hubungan yang kita rindukan juga memiliki alasan mengapa hubungan itu berakhir.



Kita lupa bahwa pekerjaan yang kita rindukan juga pernah membuat kita lelah.



Kita lupa bahwa kehidupan masa lalu yang tampak sederhana juga memiliki masalah yang dahulu ingin kita tinggalkan.



Ketika nostalgia muncul, kita perlu bertanya:



"Apakah aku benar-benar merindukan kenyataan masa lalu, atau aku merindukan versi masa lalu yang sudah disaring oleh ingatan?"



Pertanyaan ini dapat membantu kita melihat masa lalu dengan lebih utuh.



Bukan untuk membenci masa lalu.



Bukan juga untuk menghapus kenangan indah.



Tetapi untuk mengingatnya secara realistis.



7. Karena Kita Belum Menemukan Makna dari Apa yang Terjadi



Mungkin ini adalah alasan yang paling dalam.



Manusia tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi.



Kita juga ingin memahami mengapa hal itu terjadi dan apa artinya bagi hidup kita.



Sebuah kehilangan akan terasa jauh lebih sulit ketika kita merasa kehilangan tersebut tidak memiliki makna.



Kita bertanya:



"Kenapa ini harus terjadi kepadaku?"



"Kenapa aku harus bertemu dengannya kalau akhirnya harus kehilangan?"



"Kenapa aku harus mengalami kegagalan itu?"



"Apa gunanya semua yang sudah terjadi?"



Selama kita belum menemukan cara untuk menempatkan pengalaman tersebut ke dalam cerita hidup kita, pikiran dapat terus kembali kepadanya.



Bukan selalu karena kita ingin tinggal di masa lalu.



Kadang-kadang kita kembali ke sana karena pikiran kita masih mencari kesimpulan.



Namun menemukan makna bukan berarti kita harus menganggap semua kejadian buruk sebagai sesuatu yang baik.



Tidak semua kehilangan harus dianggap sebagai "hal terbaik yang pernah terjadi".



Tidak semua luka harus dipaksa menjadi pelajaran yang indah.



Kadang-kadang sesuatu memang menyakitkan.



Sesuatu memang tidak adil.



Sesuatu memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.



Makna dapat muncul bukan karena kejadian tersebut pada awalnya memiliki makna, tetapi karena kita perlahan menentukan bagaimana pengalaman itu akan membentuk kehidupan kita selanjutnya.



Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang terjadi.



Tetapi kita masih memiliki ruang untuk menentukan apa yang akan kita lakukan setelahnya.



Jadi, Bagaimana Cara Mulai Meninggalkan Masa Lalu?



Meninggalkan masa lalu tidak selalu berarti melupakan.



Bahkan, mungkin melupakan bukanlah tujuan yang realistis.



Ada kenangan yang akan tetap tinggal.



Ada nama yang mungkin masih kita ingat.



Ada tempat yang mungkin tetap memiliki arti.



Ada pengalaman yang tidak akan pernah benar-benar hilang dari cerita hidup kita.



Yang berubah adalah hubungan kita dengan kenangan tersebut.



Dulu, mengingatnya mungkin membuat kita tenggelam.



Lama-kelamaan, kita bisa sampai pada titik ketika kita mampu mengingat tanpa harus kembali hidup di dalamnya.



Kita bisa mengatakan:



"Ya, itu pernah terjadi."



"Ya, aku pernah mencintai seseorang seperti itu."



"Ya, aku pernah melakukan kesalahan."



"Ya, aku pernah kehilangan sesuatu yang sangat berarti."



"Tetapi hidupku tidak berhenti di sana."



Ada beberapa langkah sederhana yang dapat membantu proses tersebut.



1. Akui bahwa sesuatu memang pernah berarti



Tidak perlu berpura-pura bahwa kita tidak peduli.



Jika sesuatu pernah penting bagi kita, wajar jika kehilangannya menyakitkan.



2. Bedakan antara menerima dan menyetujui



Menerima kenyataan tidak berarti kita menganggap apa yang terjadi sebagai sesuatu yang benar atau adil.



Menerima berarti berhenti berperang dengan fakta bahwa sesuatu memang sudah terjadi.



3. Berhenti menghukum diri dengan pengetahuan yang baru kita miliki sekarang



Kita tidak bisa meminta diri kita di masa lalu untuk mengetahui sesuatu yang baru kita pahami hari ini.



Yang bisa kita lakukan adalah membawa pelajaran tersebut ke masa depan.



4. Jangan hanya mengingat bagian yang indah



Jika kita sedang merindukan masa lalu, cobalah melihat keseluruhan cerita.



Apa yang sebenarnya terjadi?



Apa yang membuat semuanya berakhir?



Apa yang dulu membuat kita merasa tidak bahagia?



Melihat kenyataan secara utuh dapat membantu kita keluar dari nostalgia yang terlalu idealis.



5. Bangun sesuatu yang baru



Melepaskan sesuatu akan terasa jauh lebih sulit jika hidup kita tidak memiliki ruang untuk hal-hal baru.



Pertemanan baru, rutinitas baru, tujuan baru, pengalaman baru, atau bahkan cara baru dalam memandang diri sendiri dapat membantu kehidupan bergerak ke depan.



Bukan untuk menggantikan masa lalu, tetapi untuk menunjukkan bahwa hidup masih memiliki banyak halaman yang belum ditulis.



Pada Akhirnya, Meninggalkan Masa Lalu Bukan Berarti Tidak Lagi Mengingatnya



Ada kesalahpahaman bahwa seseorang baru benar-benar sembuh ketika ia sudah tidak memikirkan masa lalu sama sekali.



Padahal, mungkin bukan itu ukurannya.



Kita tidak selalu bisa memilih apa yang muncul dalam ingatan.



Tetapi kita bisa belajar memilih apa yang kita lakukan setelah ingatan tersebut muncul.



Dulu sebuah kenangan mungkin membuat kita berhenti menjalani hari.



Sekarang kita bisa mengingatnya, menarik napas, lalu kembali melakukan apa yang perlu dilakukan.



Dulu kita mungkin terus bertanya, "Mengapa ini terjadi?"



Kemudian perlahan kita mulai bertanya, "Apa yang ingin kulakukan dengan hidupku setelah ini?"



Perubahan kecil dalam pertanyaan tersebut dapat menunjukkan bahwa kita sedang bergerak.



Masa lalu tidak harus dihapus agar kita bisa melanjutkan hidup.



Ia cukup ditempatkan di tempat yang semestinya.



Di belakang kita.



Sebagai bagian dari cerita.



Bukan sebagai tempat tinggal.



Karena pada akhirnya, tujuan dari proses melepaskan bukanlah membuat kita menjadi seseorang yang tidak pernah terluka.



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang mampu membawa luka, pengalaman, kenangan, dan pelajaran itu bersama kita—tanpa membiarkannya menentukan seluruh arah kehidupan kita.



