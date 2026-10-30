5 Alasan Mengapa Kita Sering Merindukan Masa Lalu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang merindukan masa lalu / foto: Magnific/mego-studio

JawaPos.com - Pernahkah kita tiba-tiba merindukan masa lalu?

Sebuah lagu lama terdengar di perjalanan, lalu tanpa disadari kita teringat pada seseorang. Melihat foto-foto lama di galeri ponsel bisa membuat kita tersenyum sekaligus merasa sedih. Bahkan aroma makanan tertentu, suasana hujan, tempat yang pernah dikunjungi, atau suara yang sudah lama tidak terdengar dapat membawa kita kembali pada sebuah periode kehidupan yang sebenarnya sudah bertahun-tahun berlalu.



Menariknya, kerinduan terhadap masa lalu bukan sekadar kebiasaan untuk mengingat kenangan. Dalam psikologi, pengalaman seperti ini berkaitan dengan nostalgia, yaitu perasaan emosional ketika seseorang mengingat kembali pengalaman, orang, atau suasana dari masa lalu yang memiliki makna personal.



Nostalgia sering kali terasa unik. Kita bisa merindukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita jalani kembali sepenuhnya. Kita mungkin tidak ingin kembali menjadi anak-anak, mengulang masa sekolah, atau hidup dengan keadaan yang sama seperti dulu. Namun, kita tetap merindukan perasaan yang muncul ketika mengingat masa tersebut.



Mengapa hal itu bisa terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (30/10), terdapat lima alasan mengapa kita sering merindukan masa lalu menurut perspektif psikologi.



1. Kita Merindukan Perasaan, Bukan Selalu Kejadiannya



Salah satu alasan utama kita merindukan masa lalu adalah karena sebenarnya yang kita rindukan sering kali bukan peristiwa itu sendiri, melainkan perasaan yang kita alami ketika berada di dalamnya.



Misalnya, seseorang mungkin sering mengingat masa sekolah. Ia teringat duduk bersama teman-teman, bercanda di kelas, pulang bersama, atau menghabiskan waktu tanpa terlalu banyak memikirkan masa depan.



Namun, jika ditanya apakah ia ingin kembali menjadi pelajar dan menghadapi tugas, ujian, aturan sekolah, serta berbagai masalah yang pernah dialaminya, belum tentu jawabannya iya.



Artinya, yang dirindukan bukan seluruh kehidupan masa tersebut. Yang dirindukan mungkin adalah rasa kebersamaan, kebebasan, keamanan, atau kedekatan dengan orang-orang tertentu.



Psikologi membedakan antara sebuah peristiwa dan makna emosional yang melekat pada peristiwa tersebut. Ingatan manusia tidak hanya menyimpan informasi tentang apa yang terjadi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana kita merasa ketika kejadian tersebut berlangsung.



Itulah sebabnya sebuah lagu lama bisa begitu kuat memunculkan emosi. Lagu tersebut mungkin tidak memiliki arti khusus bagi orang lain, tetapi bagi kita, lagu itu terhubung dengan sebuah periode kehidupan tertentu.



Ketika lagu itu terdengar kembali, otak seolah membuka kembali pintu menuju pengalaman emosional tersebut.



Kita bukan hanya mengingat.



Kita seperti kembali merasakan.



Inilah sebabnya seseorang bisa berkata, “Aku kangen masa-masa itu,” padahal jika dipikirkan lebih dalam, mungkin yang sebenarnya dirindukan adalah rasa bahagia, dekat, dicintai, atau bebas yang dulu pernah dirasakan.



2. Masa Kini Sering Terasa Lebih Berat Dibandingkan Masa Lalu



Kita juga cenderung lebih sering merindukan masa lalu ketika sedang mengalami tekanan, perubahan, kesepian, atau ketidakpastian.



Ketika kehidupan sekarang terasa berat, pikiran secara alami dapat mencari sesuatu yang terasa lebih familiar dan aman. Masa lalu menyediakan kumpulan pengalaman yang sudah kita kenal.



Misalnya, seseorang sedang memasuki fase kehidupan yang penuh tuntutan. Pekerjaan semakin banyak, hubungan sosial berubah, tanggung jawab meningkat, dan masa depan terasa tidak pasti.



Dalam keadaan seperti itu, ia mungkin mulai sering mengingat masa ketika hidup terasa lebih sederhana.



“Dulu rasanya hidup lebih tenang.”



“Dulu aku lebih bahagia.”



“Dulu semuanya terasa mudah.”



Perasaan tersebut tidak selalu berarti bahwa masa lalu memang objektif lebih baik. Bisa jadi kehidupan masa lalu juga memiliki banyak masalah yang sekarang sudah terlupakan.



Namun, ketika kita sedang menghadapi tekanan, kenangan tertentu dapat menjadi tempat psikologis untuk beristirahat sejenak.



Nostalgia dapat memberikan rasa kontinuitas. Ia mengingatkan kita bahwa kita pernah melewati berbagai fase kehidupan sebelumnya dan berhasil sampai ke titik sekarang.



Dengan kata lain, masa lalu dapat berfungsi sebagai semacam ruang emosional yang terasa aman.



Menariknya, inilah salah satu alasan nostalgia tidak selalu buruk.



Mengingat masa lalu sesekali dapat membantu seseorang merasa terhubung dengan dirinya sendiri. Kita dapat melihat bahwa meskipun hidup berubah, ada bagian tertentu dari diri kita yang tetap bertahan.



Kita pernah menghadapi kesulitan sebelumnya.



Kita pernah kehilangan sesuatu dan kemudian melanjutkan hidup.



Kita pernah merasa tidak tahu harus ke mana, tetapi akhirnya menemukan jalan.



Karena itu, kenangan masa lalu terkadang bukan hanya membuat kita rindu. Ia juga bisa mengingatkan bahwa kita memiliki sejarah dalam menghadapi kehidupan.



3. Ingatan Manusia Tidak Sepenuhnya Netral



Alasan berikutnya cukup menarik: cara kita mengingat masa lalu tidak selalu sama dengan bagaimana masa lalu tersebut benar-benar terjadi.



Ingatan manusia bersifat rekonstruktif. Ketika mengingat sesuatu, kita tidak sekadar memutar ulang rekaman yang tersimpan secara sempurna. Kita membangun kembali pengalaman tersebut berdasarkan berbagai informasi, emosi, dan kondisi kita saat ini.



Akibatnya, kenangan dapat mengalami perubahan.



Hal-hal yang menyakitkan mungkin menjadi kurang menonjol seiring waktu. Sebaliknya, momen-momen tertentu yang memiliki makna emosional kuat dapat menjadi semakin menonjol.



Inilah mengapa kita terkadang melihat masa lalu melalui kacamata yang lebih indah.



Contohnya adalah seseorang yang sering berkata:



“Dulu zaman sekolah semuanya menyenangkan.”



Padahal ketika benar-benar mengingatnya, mungkin masa sekolah juga dipenuhi rasa cemas, konflik dengan teman, tekanan akademis, rasa tidak percaya diri, dan berbagai masalah lainnya.



Tetapi ketika sudah dewasa, yang lebih mudah muncul mungkin adalah kenangan tentang tertawa bersama teman, perjalanan pulang, makanan di kantin, kegiatan sekolah, atau percakapan sederhana.



Bukan berarti kenangan tersebut palsu.



Kenangan itu nyata.



Namun, gambaran kita tentang masa lalu bisa menjadi lebih selektif.



Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika membandingkan kehidupan sekarang dengan masa lalu.



Kita sering membandingkan masa kini yang sedang kita jalani secara lengkap dengan masa lalu yang hanya kita ingat melalui potongan-potongan tertentu.



Masa kini berisi masalah, kewajiban, ketakutan, dan ketidakpastian.



Sementara masa lalu dalam ingatan kita mungkin hanya berisi foto-foto terbaiknya.



Perbandingan seperti ini tentu terasa tidak adil.



4. Kita Merindukan Orang yang Dulu Membuat Kita Merasa Menjadi Diri Sendiri



Kadang-kadang yang kita rindukan bukanlah sebuah zaman, melainkan seseorang.



Teman masa kecil.



Sahabat lama.



Anggota keluarga.



Mantan pasangan.



Atau bahkan versi diri kita sendiri ketika bersama orang tertentu.



Ada orang-orang yang hadir dalam hidup kita pada periode tertentu dan membuat kita merasa sangat dipahami. Bersama mereka, kita mungkin tidak perlu berpura-pura.



Kita bisa berbicara tanpa banyak pertimbangan.



Bisa tertawa tanpa alasan.



Bisa menceritakan hal-hal kecil.



Bisa menjadi diri sendiri.



Ketika hubungan tersebut berakhir atau berubah, yang hilang bukan hanya kehadiran orang tersebut, tetapi juga versi diri kita yang muncul ketika bersama mereka.



Itulah mengapa terkadang kita berkata:



“Aku kangen dia.”



Tetapi jika direnungkan lebih dalam, mungkin yang sebenarnya kita rindukan adalah diri kita sendiri ketika masih bersama dia.



Kita rindu menjadi seseorang yang merasa dicintai.



Kita rindu menjadi seseorang yang merasa penting bagi orang lain.



Kita rindu menjadi seseorang yang lebih ringan, lebih spontan, atau lebih percaya diri.



Dalam konteks ini, nostalgia bisa menjadi pengalaman yang kompleks. Ada rasa hangat karena pernah memiliki pengalaman tersebut, tetapi juga ada rasa kehilangan karena pengalaman itu tidak bisa diulang dengan cara yang sama.



Dan memang, salah satu hal tersulit dalam kehidupan adalah menerima bahwa beberapa hubungan hanya memiliki tempat pada fase tertentu dalam perjalanan kita.



Tidak semua yang indah harus berlangsung selamanya.



Sebagian pengalaman menjadi berharga justru karena ia pernah terjadi.



5. Masa Lalu Memberikan Rasa Identitas dan Makna



Alasan terakhir berkaitan dengan identitas.



Setiap orang memiliki cerita tentang dirinya sendiri.



Kita tidak hanya hidup dari hari ke hari. Kita juga membangun sebuah narasi tentang siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang pernah kita lalui, dan bagaimana kita bisa menjadi diri kita yang sekarang.



Kenangan masa lalu menjadi bagian penting dari narasi tersebut.



Ketika kita mengingat masa kecil, masa sekolah, persahabatan lama, perjalanan, keberhasilan, kegagalan, atau berbagai pengalaman penting lainnya, kita sebenarnya sedang menghubungkan masa lalu dengan identitas kita sekarang.



Misalnya:



“Dulu aku adalah orang yang sangat pemalu.”



“Dulu aku selalu ingin menjadi seorang penulis.”



“Dulu aku sering bermain bersama teman-teman setiap sore.”



“Dulu aku tidak pernah menyangka akan berada di posisi seperti sekarang.”



Kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwa masa lalu membantu kita memahami perubahan diri.



Karena itu, nostalgia tidak selalu berarti ingin kembali.



Terkadang nostalgia berarti ingin mengingat dari mana kita berasal.



Ketika kehidupan berubah begitu cepat, kenangan dapat memberikan rasa kontinuitas.



Kita menyadari bahwa meskipun pekerjaan berubah, lingkungan berubah, orang-orang datang dan pergi, dan diri kita sendiri mengalami banyak perkembangan, semua pengalaman itu tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup kita.



Dengan mengingat masa lalu, kita seolah berkata kepada diri sendiri:



“Aku pernah menjadi orang itu.”



“Aku pernah berada di sana.”



“Aku pernah melalui semua itu.”



Dan akhirnya:



“Aku adalah hasil dari semua pengalaman tersebut.”



Mengapa Kita Sering Merindukan Masa yang Sebenarnya Tidak Bisa Kembali?



Ada satu hal yang membuat nostalgia terasa begitu kuat: kita tahu bahwa masa lalu tidak bisa diulang.



Kita dapat mengunjungi tempat yang sama, mendengarkan lagu yang sama, bertemu orang yang sama, bahkan melakukan aktivitas yang sama.



Namun, kita tidak pernah benar-benar kembali ke masa tersebut.



Karena kita sendiri sudah berubah.



Orang-orang yang dulu bersama kita mungkin sudah berubah.



Situasi kehidupan sudah berbeda.



Bahkan cara kita melihat dunia pun sudah tidak sama.



Itulah sebabnya mencoba mengulang masa lalu sering kali tidak menghasilkan perasaan yang sama.



Kita mungkin kembali ke tempat yang dulu sangat kita sukai dan menemukan bahwa tempat tersebut terasa biasa saja.



Bukan karena tempat itu berubah secara drastis.



Mungkin karena kita yang berubah.



Kenangan memiliki kekuatan justru karena ia berada di masa lalu. Ia telah selesai. Ia tidak lagi memiliki ketidakpastian yang sama seperti ketika kita menjalaninya.



Kita tahu bagaimana cerita tersebut berakhir.



Sedangkan masa kini masih penuh dengan pertanyaan.



Apa yang akan terjadi besok?



Apakah keputusan yang kita ambil benar?



Apakah hubungan ini akan bertahan?



Apakah kita akan berhasil?



Ketidakpastian seperti itu dapat membuat masa lalu terasa lebih nyaman.



Nostalgia Tidak Selalu Berarti Kita Tidak Bahagia



Sering merindukan masa lalu tidak otomatis berarti seseorang tidak bahagia dengan kehidupan sekarang.



Manusia memang memiliki kecenderungan untuk menghubungkan pengalaman masa lalu dengan identitas dan emosi mereka.



Seseorang bisa menikmati kehidupannya sekarang sekaligus merindukan masa sekolah.



Seseorang bisa mencintai keluarganya sekarang sekaligus merindukan keluarganya ketika masih kecil.



Seseorang bisa bahagia dengan pasangannya sekarang sekaligus teringat pada persahabatan lama.



Perasaan tidak selalu harus memilih salah satu.



Kita bisa bersyukur atas kehidupan sekarang dan tetap merindukan sesuatu yang sudah berlalu.



Keduanya dapat hidup berdampingan.



Bahkan, nostalgia yang sehat dapat membantu seseorang menghargai perjalanan hidupnya.



Masalahnya muncul ketika nostalgia membuat kita terus-menerus membandingkan kehidupan sekarang dengan masa lalu, menolak perubahan, atau merasa bahwa kebahagiaan hanya mungkin ditemukan dengan mengembalikan sesuatu yang sudah hilang.



Pada titik tersebut, nostalgia tidak lagi sekadar kenangan.



Ia bisa berubah menjadi tempat pelarian.



Bagaimana Seharusnya Kita Menyikapi Rasa Rindu terhadap Masa Lalu?



Ketika tiba-tiba merasa rindu pada masa lalu, kita tidak harus langsung melawannya.



Cobalah bertanya:



“Apa sebenarnya yang sedang aku rindukan?”



Apakah orangnya?



Tempatnya?



Suasananya?



Perasaan aman?



Rasa dicintai?



Kebersamaan?



Kebebasan?



Atau mungkin versi diri kita sendiri pada saat itu?



Pertanyaan tersebut dapat membantu kita memahami bahwa sering kali kebutuhan emosional yang kita rindukan dari masa lalu masih bisa kita bangun kembali dalam bentuk yang baru.



Jika merindukan kebersamaan dengan teman-teman lama, mungkin yang sebenarnya kita butuhkan adalah koneksi sosial.



Jika merindukan masa ketika hidup terasa sederhana, mungkin kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk beristirahat.



Jika merindukan diri kita yang dulu lebih berani, mungkin kita sedang membutuhkan kesempatan untuk kembali melakukan sesuatu yang membuat kita merasa hidup.



Dengan demikian, kita tidak harus kembali ke masa lalu untuk mendapatkan kembali sebagian dari perasaan tersebut.



Kita dapat membawanya ke masa kini.



Penutup: Masa Lalu Tidak Harus Kembali untuk Tetap Berarti



Pada akhirnya, merindukan masa lalu adalah bagian yang sangat manusiawi.



Kita merindukan karena pernah memiliki.



Kita mengingat karena pernah mengalami.



Dan terkadang kita merasa sedih karena sadar bahwa sesuatu yang sangat berarti bagi kita sudah tidak bisa kembali dalam bentuk yang sama.



Namun, mungkin tujuan dari kenangan bukanlah membuat kita kembali ke masa lalu.



Kenangan mungkin hadir untuk mengingatkan kita tentang siapa diri kita, apa yang pernah kita cintai, siapa yang pernah berarti bagi kita, dan pengalaman apa yang telah membentuk kita menjadi seperti sekarang.



Masa lalu memang tidak bisa diulang.



Tetapi maknanya masih bisa dibawa.



Kita tidak perlu kembali menjadi diri kita yang dulu untuk merasakan kebahagiaan yang pernah kita rasakan.



Kita hanya perlu memahami apa yang sebenarnya membuat masa tersebut begitu berarti.



Karena terkadang, ketika kita berkata “aku rindu masa lalu,” yang sebenarnya ingin kita katakan adalah:



“Aku rindu perasaan yang pernah kurasakan ketika hidup terasa seperti itu.”



Dan mungkin, tugas kita bukan menemukan jalan untuk kembali.



