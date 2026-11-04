Pulih dari Trauma Bukan Berarti Melupakan Masa Lalu, Kenali Proses Penyembuhannya

penyembuhan Trauma (magnific)

JawaPos.com - Proses pemulihan trauma bukanlah perjalanan yang selalu berjalan lurus. Seseorang mungkin sudah kembali bekerja, menjalani aktivitas sehari-hari, bahkan terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain, tetapi masih berjuang menghadapi kenangan menyakitkan.

Dikutip dari Psychology Today, bahwa kemajuan pemulihan tidak harus ditandai dengan hilangnya seluruh penderitaan emosional.

Kisah Natalia, seorang guru matematika dan fisika asal Ukraina, menjadi gambaran nyata tentang perjalanan tersebut.

Setelah mengalami penahanan dan interogasi selama pendudukan Rusia, Natalia masih sering mengalami kilas balik atau flashback ketika menghadapi situasi yang mengingatkannya pada masa lalu.

Bahkan, suara orang yang membentak dapat memicu kembali ketakutan yang pernah dialaminya.

Meski demikian, Natalia perlahan mampu mengendalikan responsnya dan tidak lagi membiarkan pengalaman traumatis sepenuhnya menentukan tindakannya.

Salah satu peristiwa yang menunjukkan kemajuannya terjadi ketika seorang ibu murid membentaknya di sekolah.

Situasi itu mengingatkan Natalia pada pengalaman interogasi yang mengerikan. Namun, alih-alih langsung terjebak dalam ketakutan, ia mengambil jeda, mengatur dirinya, kemudian meminta agar percakapan dilanjutkan di ruang kepala sekolah.

Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Natalia mulai mampu menetapkan batasan dan memilih respons yang lebih sehat ketika menghadapi situasi sulit.

Menurut psikoterapis Viktor Dlugunovych, kemajuan dan rasa sakit dapat hadir secara bersamaan dalam proses pemulihan trauma.

Seseorang tidak harus terbebas sepenuhnya dari kecemasan, kesedihan, atau kenangan buruk untuk mengakui bahwa dirinya sedang berkembang.

Kemampuan kembali melakukan aktivitas yang bermakna, membangun hubungan, menjaga batasan pribadi, serta mengambil keputusan dengan lebih tenang dapat menjadi tanda perubahan positif.