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Penulis: Ryandi Zahdomo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.14 WIB

Ramalan Cinta 31 Oktober 2026: 12 Zodiak Waspada Salah Ucap Hari Ini!

Ilustrasi Zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (freepik)

JawaPos.com - Perayaan Halloween pada Sabtu, 31 Oktober 2026 diprediksi diwarnai dinamika emosi yang cukup eksplosif dalam hubungan asmara seluruh pemilik zodiak.

Fenomena Merkurius retrograde di Scorpio yang membentuk sudut kuadratur dengan Mars di Leo berpotensi memicu ketegangan verbal serta membongkar rahasia dan rasa kecewa yang telah lama terpendam.

Kombinasi energi astrologi di akhir bulan ini menuntut setiap pasangan untuk menjaga tutur kata agar tidak terjebak dalam perselisihan hebat yang merugikan. Mengendalikan amarah dan menghindari keputusan impulsif menjadi kunci utama agar momen liburan perayaan ini tidak berakhir dengan penyesalan.

Seperti dikutip dari YourTango, pesan utama ramalan cinta harian ini menekankan pentingnya menahan diri, memvalidasi perasaan pasangan, serta berhati-hati dalam menyampaikan keinginan emosional.

Berikut adalah ramalan cinta lengkap 12 zodiak untuk hari Sabtu, 31 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret - 19 April)
Keinginan Aries untuk membawa hubungan ke arah komitmen yang lebih serius terasa sangat kuat pada hari Sabtu ini. Kendati demikian, Anda perlu berhati-hati dalam memilih kata-kata agar tidak terkesan memaksakan kehendak kepada pasangan.

Hindari taktik berpura-pura atau bermain emosi hanya untuk memancing perhatian sang kekasih secara tidak sadar. Komunikasi yang jujur dan mengalir tanpa tekanan akan membuka jalan diskusi yang jauh lebih harmonis.

2. Taurus (20 April - 20 Mei)
Taurus sangat disarankan untuk berpikir jernih dan menimbang setiap perkataan sebelum mengutarakannya kepada pasangan. Energi hari ini berpotensi membongkar kebenaran tersembunyi yang bisa memicu penyesalan jika direspon secara emosional.

Sabtu ini bukanlah momen yang tepat untuk mengambil keputusan besar yang bersifat impulsif dalam hubungan. Menunda rencana drastis seperti berpindah hunian bersama atau mengakhiri komitmen akan menyelamatkan Anda dari kesalahan langkah.

Editor: Sabik Aji Taufan
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Sumber: YourTango
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