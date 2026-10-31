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Penulis: Niko Sulpriyono
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.05 WIB

Zodiak yang Diramalkan Menuai Kelimpahan Setelah Lelah Bertahan Mulai Akhir Oktober 2026

Ilustrasi Zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (freepik)

JawaPos.com - Setiap bulan membawa harapan baru, dan Oktober 2026 dipercaya menjadi waktu yang istimewa bagi sebagian zodiak. 

Dalam pembacaan tarot, kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk uang. 

Ia dapat hadir sebagai pengakuan atas kerja keras, pertolongan yang tidak terduga, atau pintu baru yang terbuka setelah kekecewaan.

Pembacaan kali ini menampilkan 5 kartu untuk lima zodiak, yaitu Virgo, Libra, Capricorn, Aries, dan Taurus. Setiap kartu membawa pesan yang berbeda. 

Ada kartu yang berbicara tentang buah ketekunan, ada pula yang bicara tentang penyelamatan dari situasi yang tidak tepat.

Mari simak satu per satu, siapa tahu zodiak Anda termasuk di dalamnya dihimpun dari YouTube Ryan Mercury.

1. Virgo: Nine of Pentacles, Buah Manis dari Kerja Keras

Kartu Nine of Pentacles menjadi penanda keberuntungan bagi Virgo pada Oktober 2026. 

Kartu ini melambangkan keberhasilan, kemandirian, dan kenyamanan yang lahir dari usaha yang konsisten. 

Semesta seolah memberi tanda bahwa waktu panen Anda sudah dekat.

Dari segi karier dan profesionalisme, hal-hal yang selama ini Anda bangun dengan tekun berpeluang membuahkan hasil nyata. 

Pencapaian itu dapat berupa pengakuan dari atasan, kenaikan pendapatan, atau terselesaikannya proyek penting. 

Kelimpahan yang datang bukan kebetulan, melainkan buah dari disiplin Anda.

Pesan untuk Virgo adalah teruslah bekerja dengan cermat dan jangan meremehkan proses yang telah dilalui. 

Nikmati hasilnya tanpa lupa merencanakan langkah berikutnya. Semoga Oktober 2026 menjadi bulan yang penuh syukur bagi Anda.

Editor: Novia Tri Astuti
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