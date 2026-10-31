Ramalan Zodiak Leo 31 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kehidupan romantis zodiak leo mungkin akan sedikit sulit karena pasangan tidak terlalu realistis.

Ada sedikit perebutan kekuasaan yang terjadi, karena pasangan mencoba menunjukkan kekuasaannya tanpa mempertimbangkan perasaan leo. Ketegangan sedang meningkat, dan leo sebaiknya segera menghadapinya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, leo sangat peka secara sosial serta ingin menyebarkan kesadaran ini kepada orang lain.

Sementara itu, berhati-hatilah saat melakukan aktivitas guna menghindari cedera ringan. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo

Pastikan untuk menjadi teman yang setia dan baik bagi pasanganmu. Jika memungkinkan, ungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari bahwa leo peduli padanya. Bersenang-senanglah bersama dengan penuh kasih sayang.

Karir Leo