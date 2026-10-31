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Penulis: Niko Sulpriyono
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 21.08 WIB

5 Weton Bangkit Dari Keterpurukan: Rezeki Besar Justru Datang Setelah Kehilangan

Ilustrasi Weton (freepik) - Image

Ilustrasi Weton (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga, lalu beberapa waktu kemudian kehidupan justru perlahan berubah menjadi lebih baik? 

Kehilangan pekerjaan, usaha, orang yang selama ini menjadi tempat bergantung, atau harta yang dikumpulkan bertahun-tahun sering terasa seperti akhir dari segalanya. 

Namun, tidak sedikit orang yang kemudian menemukan arah hidup baru justru setelah melewati masa paling gelap tersebut.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, ada pandangan menarik tentang hal ini. 

Konon bagi weton tertentu, kehilangan besar dapat menjadi titik balik yang membuka jalan rezeki baru. 

Pandangan ini bukan berarti kehilangan harus dicari, dan bukan pula jaminan bahwa seseorang pasti menjadi kaya. 

Dalam tafsir tradisional, weton tertentu dipercaya memiliki pola kehidupan yang jatuh terlebih dahulu, kemudian bangkit melalui jalan yang berbeda.

Lalu, weton apa saja yang konon memiliki pola tersebut? 

Berikut 5 weton yang dalam penafsiran tradisional dipercaya mengalami kebangkitan rezeki setelah kehilangan besar. 

Mari kita bahas satu per satu yang dirangkum dari kanal YouTube Nala Weton pada Kamis (31/10).

1. Kamis Kliwon

Dalam penafsiran tradisional, Kamis Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat menghadapi perubahan. 

Ketika mengalami kehilangan, mereka mungkin tidak langsung menemukan jalan keluar. Bahkan, ada masa ketika segalanya terasa semakin sulit. 

Namun, dari kondisi itulah mereka dipercaya mulai belajar melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi cocok dengan kehidupannya.

Kehilangan pekerjaan bisa mendorong mereka mencoba usaha baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
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