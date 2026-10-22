Sempat Kesulitan Keuangan, 4 Shio Ini Diramal Bangkit dan Menata Masa Depan

JawaPos.com – Perubahan kondisi keuangan bisa menjadi harapan bagi siapa saja yang sedang berusaha memperbaiki kehidupannya. Kesempatan kerja baru, perkembangan usaha, hingga kemampuan mengelola penghasilan dengan lebih baik dapat menjadi langkah penting untuk mencapai kestabilan finansial.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki gambaran karakter dan peruntungan yang berbeda. Sejumlah ramalan mengaitkan karakter tertentu dengan peluang untuk mengembangkan karier, meningkatkan pendapatan, dan mencapai kondisi ekonomi yang lebih mapan.

Dilansir dari SunSigns, terdapat empat shio yang diramalkan memiliki peluang memperbaiki kondisi keuangan mulai 22 Oktober 2026. Ramalan tersebut menyoroti pentingnya kreativitas, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan kesempatan untuk mewujudkan tujuan finansial.

Lantas, shio apa saja yang masuk dalam daftar tersebut? Berikut ulasannya.

1. Shio Anjing Shio Anjing dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang setia, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh ketika mengejar tujuan. Berbagai tantangan yang muncul dalam perjalanan hidupnya digambarkan dapat menjadi dorongan untuk mencari jalan keluar yang lebih baik.

Dalam ramalan peruntungan kali ini, Shio Anjing disebut berpeluang menemukan kesempatan baru yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan. Kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mencoba pendekatan berbeda menjadi karakter yang dianggap dapat mendukung pencapaian tersebut.

Kesempatan itu bisa berupa tanggung jawab baru di tempat kerja, pengembangan usaha, atau gagasan yang berpotensi menghasilkan pemasukan tambahan.

Bagi Shio Anjing, periode ini juga dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi rencana jangka panjang. Dengan mempertimbangkan setiap peluang secara matang, mereka dapat lebih terarah dalam membangun kemandirian finansial.

2. Shio Babi Shio Babi kerap digambarkan sebagai pribadi yang murah hati, ramah, dan memiliki semangat untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Di balik sifatnya yang santai, mereka juga dipercaya mampu bekerja keras ketika ingin mewujudkan sesuatu.