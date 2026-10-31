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Penulis: Antara
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 13.06 WIB

Michael Carrick Ingin Manchester United Bangkit saat Lawan Chelsea

Pelatih Manchester United Michael Carrick fokus memperbaiki performa tim tanpa meminta jaminan dari manajemen. (ig @manutd) - Image

Pelatih Manchester United Michael Carrick fokus memperbaiki performa tim tanpa meminta jaminan dari manajemen. (ig @manutd)

JawaPos.com - Pelatih Manchester United Michael Carrick menginginkan laga melawan Chelsea menjadi momentum timnya untuk bangkit.

Itu setelah tim berjuluk setan merah itu memetik hasil yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Carrick menyatakan kecewa dengan hasil tersebut, namun itu adalah kenyataan yang harus dihadapi United.

"Fokus harus kembali berlatih bersama para pemain dan bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Chelsea," kata Carrick dalam laman United pada Sabtu.

MU akan menghadapi partai berat di kandang Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, hari ini.

Kedua tim sama-sama ingin bangkit karena baik Chelsea maupun Manchester United kalah pada pekan sebelumnya.

United dipermalukan 0-3 oleh Bournemouth  di Old Trafford, sedangkan Chelsea menyerah 0-2 kepada 
Tottenham.

Carrick menyadari MU dituntut  mendapatkan hasil yang menurutnya merupakan dinamika dari sepak bola dan ia berusaha memperbaiki keadaan sulit itu.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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