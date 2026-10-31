Michael Carrick Ingin Manchester United Bangkit saat Lawan Chelsea

JawaPos.com - Pelatih Manchester United Michael Carrick menginginkan laga melawan Chelsea menjadi momentum timnya untuk bangkit.

Itu setelah tim berjuluk setan merah itu memetik hasil yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Carrick menyatakan kecewa dengan hasil tersebut, namun itu adalah kenyataan yang harus dihadapi United.

"Fokus harus kembali berlatih bersama para pemain dan bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Chelsea," kata Carrick dalam laman United pada Sabtu.

MU akan menghadapi partai berat di kandang Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, hari ini.

Kedua tim sama-sama ingin bangkit karena baik Chelsea maupun Manchester United kalah pada pekan sebelumnya.

United dipermalukan 0-3 oleh Bournemouth di Old Trafford, sedangkan Chelsea menyerah 0-2 kepada

Tottenham.