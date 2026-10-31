Michael Carrick Ingin Manchester United Bangkit saat Lawan Chelsea

Pelatih Manchester United Michael Carrick fokus memperbaiki performa tim tanpa meminta jaminan dari manajemen. (ig @manutd)
JawaPos.com - Pelatih Manchester United Michael Carrick menginginkan laga melawan Chelsea menjadi momentum timnya untuk bangkit.
Itu setelah tim berjuluk setan merah itu memetik hasil yang mengecewakan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Carrick menyatakan kecewa dengan hasil tersebut, namun itu adalah kenyataan yang harus dihadapi United.
"Fokus harus kembali berlatih bersama para pemain dan bersiap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Chelsea," kata Carrick dalam laman United pada Sabtu.
MU akan menghadapi partai berat di kandang Chelsea di Stadion Stamford Bridge, London, hari ini.
Kedua tim sama-sama ingin bangkit karena baik Chelsea maupun Manchester United kalah pada pekan sebelumnya.
United dipermalukan 0-3 oleh Bournemouth di Old Trafford, sedangkan Chelsea menyerah 0-2 kepada
Tottenham.
Carrick menyadari MU dituntut mendapatkan hasil yang menurutnya merupakan dinamika dari sepak bola dan ia berusaha memperbaiki keadaan sulit itu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022