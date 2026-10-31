Uang Cair! 5 Zodiak ini Diramal Menerima Dana Pinjaman di Akhir Oktober 2026

JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada titik ketika kebutuhan finansial terasa mendesak, sementara jalan keluarnya belum tampak.

Pada saat seperti itu, banyak orang mencari pegangan, baik berupa nasihat, doa, maupun ramalan.

Tarot adalah salah satu medium yang kerap dipilih karena menyajikan simbol yang mudah direnungkan dan dimaknai secara pribadi.

Artikel ini mengulas pembacaan 5 kartu tarot yang dikaitkan dengan 5 zodiak pada Oktober 2026.

Setiap kartu membawa pesan tentang sosok yang berpotensi mengulurkan bantuan dana pinjaman. Pesan itu tidak selalu berkaitan dengan uang semata.

Ada pula pesan tentang ketulusan, ambisi, keberanian menerima bantuan, dan kekuatan hubungan antarmanusia.

Ramalan sebagai pemantik semangat, tetapi tetaplah bijak mengelola keuangan dan hanya menerima pinjaman yang sanggup Anda lunasi.

Berikut 5 zodiak beserta makna kartunya yang dilansir dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Kamis (31/10).

1. Cancer: King of Cups dan Sosok Pria yang Tulus

Kartu King of Cups yang muncul untuk Cancer melambangkan sosok laki-laki yang matang secara emosional, penuh empati, dan tulus.

Menurut pembacaan ini, Anda berpotensi menerima dana pinjaman pada Oktober 2026 dari figur seperti itu.

Kehadirannya digambarkan sebagai dukungan yang lahir dari kepedulian, bukan dari kepentingan tertentu.

Sosok tersebut bisa berasal dari lingkaran terdekat Anda, misalnya sahabat, kakak, adik, orang tua, atau atasan.

Kartu ini menekankan bahwa orang yang paling peduli sering kali sudah berada di sekitar Anda.