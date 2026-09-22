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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 22 September 2026 | 20.17 WIB

5 Zodiak yang Kebanjiran Peluang Finansial Sampai Akhir Oktober, Rezeki Mengalir Deras

Ilustrasi financial freedom/Magnific - Image

Ilustrasi financial freedom/Magnific

JawaPos.com-Lima zodiak ini lebih banyak memperoleh peluang finansial di bulan ini sampai menuju bulan Oktober 2026.

Mereka akan menarik pengaruh positif terhadap kondisi keuangan. Beberapa zodiak-zodiak ini disebut lebih mudah menarik kekayaan dan peluang untuk memperoleh keuntungan yang mengalir deras.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (22/9) berikut lima zodiak yang diprediksi akan mendapatkan peluang finansial besar.  

Scorpio akan mengalami peluang finansial yang semakin terbuka lebar. Berbagai pintu rezeki akan terbuka lebar. Selain itu, mereka akan mendapatkan pengakuan yang kayak diterima di tempat kerja dan menjadi pusat perhatian. Meskipun anda tidak terlalu menyukai perhatian, kali ini anda justru menerimanya.

Aquarius sedang menarik berbagai bentuk kerjasama, termasuk kemitraan profesional yang akan membawa anda ke level berikutnya. Hari besar akan datang pada anda, terutama yang berkaitan dengan seni. Anda perlu menentukan seberapa banyak peluang finansial yang bisa anda dapatkan.

Leo mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal tersebut mungkin terdengar tidak berkaitan dengan upaya mendapatkan uang. Namun, kondisi ini justru memberi anda kesempatan untuk menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi.

Libra harus berani memperjuangkan kepentingan sendiri. Di masa lalu, anda mungkin membiarkan orang lain melewati batasan yang telah dibuat tanpa mempedulikannya. Namun, hal tersebut tidak lagi bisa dibiarkan. Kelimpahan finansial besar akan segera menghampiri anda.

Aries sudah terjebak dalam situasi yang sama selama beberapa waktu dan mulai merasa muak dengan kondisi tersebut. Anda belum melihat pencapaian karir yang selama ini diharapkan, sehingga pertumbuhan finansial pun belum banyak terlihat. Namun, kondisi tersebut akan mulai berubah sebentar lagi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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