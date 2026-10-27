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Penulis: Muhammad Rais Raya
Selasa, 27 Oktober 2026 | 23.10 WIB

3 Zodiak yang Mimpinya akan Jadi Kenyataan di Akhir Oktober 2026, Hoki Bikin Hidupnya Terangkat Naik

Zodiak yang diramalkan mimpinya akan jadi kenyataan di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin hidupnya terangkat naik. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan mimpinya akan jadi kenyataan di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin hidupnya terangkat naik. (dok: pexels)

JawaPos.com - Bisa mewujudkan mimpi tentu jadi salah satu kebanggaan tersendiri bagi mereka yang bisa mencapainya.

Besar-kecilnya keinginan yang dicapai tentu tidak akan memengaruhi rasa senang ketika hal tersebut terwujud.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri, diprediksi ada segelintir orang yang bisa merasakan momen penuh sukacita itu.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan mimpinya akan jadi kenyataan di akhir Oktober 2026 saat hoki bikin hidupnya terangkat naik.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan bisa mewujudkan salah satu mimpinya.

Dalam waktu dekat ini, keberuntungan diprediksi akan memberikan jalan terbaik sehingga keinginan mereka dapat tercapai.

Mereka yang ingin membuka bisnis atau memperoleh suatu pencapaian akan dimudahkan jalannya.

Editor: Novia Tri Astuti
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