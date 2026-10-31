Ramalan Tarot 12 Zodiak November 2026: Asmara, Finansial, dan Titik Balik Hidupmu

JawaPos.com - Bulan November 2026 membawa angin segar bagi seluruh zodiak seiring berakhirnya fase pergerakan mundur (retrograde) planet Venus dan Merkurius.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, kemunculan kartu Tujuh Pedang terbalik menyimbolkan hati nurani yang bersih serta kebebasan dari rasa cemas, terutama setelah berbagai rahasia masa lalu terungkap tuntas pada pertengahan bulan.

Momentum peralihan energi ini menjadi titik balik bagi setiap zodiak untuk mereset hidup, melepaskan beban emosional yang tertunda, dan menyambut awal baru yang lebih stabil.

Dukungan Bulan Baru di Scorpio serta berakhirnya retrograde pada paruh kedua November memastikan bahwa setiap zodiak siap melangkah dengan kejelasan visi yang jauh lebih matang.

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Dikutip dari YourTango, pembacaan tarot bulan ini menyoroti pentingnya evaluasi diri, kejujuran batin, dan keberanian mengambil keputusan demi mencapai kestabilan hidup yang hakiki.

Berikut adalah ramalan tarot lengkap untuk 12 zodiak sepanjang bulan November 2026.

1. Aries: Menghadapi Ketakutan dan Menjadi Pemimpin Inspiratif Aries dihadapkan pada kartu The Emperor (Kaisar) terbalik pada bulan November ini, yang menandakan proses menghadapi ketakutan terbesar terkait masa depan.

Semakin Anda belajar mengikuti arus kehidupan, semakin mudah pula Anda menemukan rasa aman yang hakiki.

Ketika rasa percaya diri tersebut kembali pulih, Anda memiliki kapasitas penuh untuk meraih kesuksesan di berbagai bidang yang diminati.

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