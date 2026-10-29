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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.46 WIB

4 Shio yang Diprediksi Ketiban Dana Melimpah di Bulan Oktober 2026 Menurut Ahli Tarot

Ilustrasi 12 Shio dalam horoskop Cina harian (pinterest) - Image

Ilustrasi 12 Shio dalam horoskop Cina harian (pinterest)

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, terbukanya pintu rezeki dan keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan lonjakan dana segar yang sangat fantastis.

Baik dari hasil kerja keras harian, kesepakatan komisi bisnis, penjualan aset/barang antik, bonus reward perusahaan, hingga rezeki tak terduga berupa warisan maupun dana hibah, keberuntungan finansial hingga bernilai miliaran rupiah siap menyertai shio-shio terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat shio dari total 12 shio yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk memperoleh rezeki hingga Rp1 Miliar di bulan Oktober 2026.

Berikut empat shio yang diprediksi akan mendapatkan rezeki Rp1 Miliar di bulan Oktober 2026:

1.      Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas, cerdik, berwawasan luas, serta mengandalkan ketajaman berpikir dan fokus tinggi saat bekerja.

Pada bulan Oktober 2026, Shio Tikus diprediksi menyambut keajaiban rezeki berupa dana melimpah—mulai dari penerimaan warisan keluarga, eksekusi ide bisnis cemerlang, komisi besar penjualan properti/aset, hingga bonus reward dari tempat bekerja.

2.      Shio Kelinci

Shio Kelinci merupakan sosok yang lincah, cerdik, selalu memperhatikan penampilan, rendah hati, luwes bergaul, dan mudah beradaptasi.

Di bulan Oktober 2026, Shio Kelinci diprediksi akan ketiban kejutan finansial hingga Rp1 Miliar yang bersumber dari melesatnya popularitas bisnis harian di media sosial, kepuasan klien atas kinerjanya, hingga transaksi penjualan barang unik/antik bernilai tinggi.

Editor: Hanny Suwindari
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