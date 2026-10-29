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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 17.55 WIB

4 Zodiak yang Diprediksi Ketiban Dana Melimpah di Bulan Oktober 2026 Menurut Ahli Tarot

Ilustrasi Zodiak Penerima Rezeki (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Penerima Rezeki (magnific)

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, terbukanya pintu rezeki dan keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan lonjakan dana segar yang sangat fantastis.

Baik dari hasil kerja keras harian, kesepakatan proyek bisnis bernilai tinggi, bonus reward dari perusahaan, hingga rezeki tak terduga (warisan, dana hibah, maupun hadiah), keberuntungan finansial hingga bernilai miliaran rupiah siap menyertai zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk memperoleh rezeki hingga Rp1 Miliar di bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan mendapatkan rezeki Rp1 Miliar di bulan Oktober 2026:

1.      Pisces

Pisces dikenal sebagai pribadi yang memiliki intuisi tajam, ramah, sabar, selalu berpikir positif, serta berdaya imajinasi dan kreativitas tinggi.

Pada bulan Oktober 2026, Pisces diprediksi menyambut keajaiban rezeki berupa dana melimpah—mulai dari melesatnya keuntungan proyek usaha harian, kesepakatan kemitraan baru, hingga datangnya warisan atau dana hibah yang memperkuat kemapanan finansialnya.

2.      Libra

Libra merupakan sosok yang menarik, berkarisma, sensitif, berpemikiran strategis, serta selalu memperbarui wawasan dan informasinya.

Di bulan Oktober 2026, Libra diprediksi akan ketiban kejutan finansial hingga Rp1 Miliar—yang bersumber dari eksekusi ide cemerlang, pencapaian bonus/reward istimewa dari perusahaan, hingga keuntungan luar biasa dari bisnis yang ditekuni.

Editor: Hanny Suwindari
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