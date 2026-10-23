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Niko Sulpriyono
Jumat, 23 Oktober 2026 | 21.46 WIB

5 Zodiak Ini Berpeluang Keluar dari Jerat Kemiskinan Oktober 2026, Ketahui Pesan Kartu Tarot!

Ilustrasi Keluar dari Jerat Kemiskinan (freepik) - Image

Ilustrasi Keluar dari Jerat Kemiskinan (freepik)

JawaPos.com - Setiap orang pernah berada pada titik ketika keadaan ekonomi terasa menyempit dan harapan seolah menjauh. 

Dalam situasi seperti itu, banyak orang mencari pegangan, baik berupa nasihat, doa, maupun sekadar kalimat yang menenangkan. 

Pembacaan kartu tarot kerap menjadi salah satu pilihan karena menawarkan sudut pandang simbolis tentang apa yang sedang dan akan Anda jalani.

Artikel ini menyajikan pembacaan 5 kartu tarot yang masing-masing mewakili satu zodiak untuk periode Oktober 2026. 

Kelima zodiak tersebut ialah Libra, Cancer, Sagitarius, Gemini, dan Aries. 

Setiap kartu membawa pesan yang berbeda, mulai dari keadilan, intuisi, keberuntungan, keberanian melangkah, hingga permulaan baru.

Kemiskinan tidak hilang hanya karena sebuah kartu terbuka, melainkan karena kombinasi usaha, kesempatan, dan keputusan yang tepat. 

Karena itu, anggaplah pembacaan ini sebagai cermin yang mengingatkan Anda tentang potensi dan arah yang layak diperjuangkan.

Mari simak satu per satu pesan kartu untuk zodiak Anda yang dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Kamis (22/10). 

Bacalah dengan pikiran terbuka, tarik napas dengan tenang, lalu ambil bagian yang paling relevan dengan keadaan Anda saat ini. 

Siapa tahu, satu kalimat sederhana dapat menjadi pemantik semangat untuk bulan Oktober 2026.

1. Libra: Kartu Justice dan Hukum Tabur Tuai

Kartu Justice melambangkan keadilan, keseimbangan, dan sebab-akibat. 

Bagi Libra, kartu ini membawa pesan bahwa segala perbuatan di masa lalu akan menemukan balasannya. 

Kebaikan yang pernah Anda tanam berpeluang kembali dalam bentuk kesempatan, bantuan, maupun rezeki pada Oktober 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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