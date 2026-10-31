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Penulis: Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 15.18 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus 31 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik/rawpixel.com) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik/rawpixel.com)

JawaPos.com - Terdapat hal positif dan rasa tenang dalam hidup zodiak aries hari ini. Pikiran aries mulai tertata, sehingga memberi kejelasan mengenai beberapa masalah yang serius. Tampaknya, aries bergerak menuju jalan kesuksesan, karena tujuan dan pikiran sedang selaras.

Zodiak taurus mungkin diberi kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dengan peluang pendidikan yang muncul. 

Ambil kesempatan tersebut, karena keterampilan yang taurus peroleh akan membantu dalam jangka panjang. Pengetahuan yang taurus peroleh hari ini, akan bermanfaat di masa depan dalam membuka banyak peluang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu terhubung kembali dengan pasangan setelah sibuk dengan rutinitas kehidupan kerja. Terkait karir, tunda pemikiran tentang kemitraan untuk sementara waktu dan pertimbangkanlah dengan cermat.

Sementara itu, hindari kecelakaan dengan berhati-hati ketika membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan licin. Terkait keuangan, lakukan pembelian barang dengan cermat agar aries tidak kecewa jika barang yang dibeli cepat rusak.

Kesehatan Aries

Hindari kecelakaan dengan berhati-hati saat membawa benda berat atau berjalan di atas permukaan yang licin. Cobalah untuk tidak ceroboh, karena aries mungkin menghadapi masalah lebih besar dari yang diduga. 

Bersantailah di rumah jika memungkinkan, agar arus tetap aman dan sehat. Hal ini akan membantu menurunkan tingkat stres dan meredakan ketegangan mental. 

Editor: Hanny Suwindari
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