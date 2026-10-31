Ramalan Cinta dan Karir Zodiak Leo dan Virgo 31 Oktober 2026

JawaPos.com - Zodiak leo terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga perlu istirahat dan meluangkan waktu untuk diri sendiri, teman, atau keluarga. Mereka juga ingin menghabiskan waktu bersama leo. Tetapi, prioritas terhadap pekerjaan membuat leo tetap sibuk.

Manfaatkan hari ini untuk bertemu kembali dengan teman-teman lama dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Leo akan senang telah memutuskan untuk mengambil cuti dan menghabiskan waktu bersama mereka.

Zodiak virgo merasa gelisah dan tidak sabar. Jangan bertindak tidak baik, karena kemungkinan besar kemampuan diplomasi virgo akan diuji hari ini.

Pastikan untuk menetapkan batasan dengan orang-orang yang tampaknya melanggar menggunakan kemampuan komunikasimu. Alih-alih merasa jengkel dan bertindak agresif, pertahankan pendirian dan sampaikan pesanmu dengan baik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 31 Oktober 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo harus mengungkapkan cinta secara terbuka agar pasangan menyadari kepedulianmu. Terkait karir, leo sangat peka secara sosial serta ingin menyebarkan kesadaran ini kepada orang lain.

Sementara itu, berhati-hatilah saat melakukan aktivitas guna menghindari cedera ringan. Terkait keuangan, cobalah memanfaatkan hobimu untuk mendapatkan keuntungan darinya dengan menjadikannya sebagai karir.

Cinta Leo