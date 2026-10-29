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Penulis: Zulfa Putri Hardiyati
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.12 WIB

4 Zodiak Terpilih yang Diramalkan Lunas Utang Serta Banjir Rezeki Melimpah di Akhir Oktober 2026

Zodiak yang diramalkan akan menemui banyak hal baik. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan akan menemui banyak hal baik. (dok: magnific)

JawaPos.com - Memasuki penghujung bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan terbukanya pintu keajaiban finansial dari alam semesta siap mendatangkan jalan keluar bagi mereka yang tekun berjuang.

Beban utang yang selama ini menumpuk—mulai dari cicilan perbankan, kartu kredit, koperasi, rentenir, hingga pinjaman berbasis aplikasi seperti Shopee Paylater, Shopee Pinjam, dan Kredivo—diprediksi akan teratasi hingga lunas tuntas bagi zodiak-zodiak pilihan.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan beresonansi kuat untuk meraih kebebasan finansial dan pelunasan utang di bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan lunas utang di bulan Oktober 2026:

1.      Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang cerdas, cerdik, berwawasan luas, terus mendongkrak keahlian diri, serta berjiwa kepemimpinan karismatik dan setia.

Di bulan Oktober 2026, ikhtiar Virgo membuahkan keajaiban besar—di mana aliran uang mengalir deras untuk menutup seluruh tunggakan bernilai jutaan hingga miliaran rupiah, membebaskannya dari tekanan penagihan (debt collector), sekaligus memberikan kelapangan dana untuk membeli kendaraan anyar dan gadget flagship terbaru.

2.      Sagitarius

Sagitarius merupakan sosok yang sangat mandiri, enggan merepotkan orang lain, berjiwa petualang, menyukai kebebasan, serta ulet dalam bekerja.

Pada bulan Oktober 2026, Sagitarius diprediksi menyambut keajaiban pelunasan utang—baik kewajiban perbankan, kartu kredit, maupun pinjaman online (pinjol)—sehingga terbebas dari ancaman teror tunggakan dan kembali menikmati ketenangan hidup tanpa beban finansial.

Editor: Hanny Suwindari
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