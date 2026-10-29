Keajaiban Finansial! Ini 4 Zodiak Terpilih yang Diramalkan Mendadak Tajir Melintir Serta Banjir Duit

JawaPos.com - Memasuki bulan Oktober 2026, pancaran energi positif dan keajaiban dari alam semesta siap mendatangkan perubahan finansial drastis bagi mereka yang tekun berjuang.

Berbagai impian dan rencana yang sempat tertunda—mulai dari pelunasan utang/kredit riba, kepemilikan aset mewah, hingga kesempatan membahagiakan keluarga—diprediksi akan terwujud secara nyata seiring mengalirnya kran dana berlimpah ke dompet zodiak-zodiak terpilih.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dan prediksi dari channel YouTube CS Gateda yang dipandu oleh ahli tarot Yanni Tarot, terdapat empat zodiak dari total 12 zodiak astrologi yang diprediksi akan mengalami lonjakan hoki hingga mendadak kaya raya dan tajir melintir sepanjang bulan Oktober 2026.

Berikut empat zodiak yang diprediksi akan mendadak kaya raya di bulan Oktober 2026:

1. Libra

Libra dikenal sebagai sosok yang menawan, berkarisma, rendah hati, luwes bergaul, berdaya imajinasi tinggi, serta sangat memegang teguh komitmen kesetiaan.

Di bulan Oktober 2026, Libra diprediksi akan menyambut keajaiban finansial—di mana arus dana mengalir sangat deras dari kesepakatan bisnis baru, pencairan transaksi bernilai tinggi (ratusan juta hingga miliaran rupiah), hingga penjualan ide-ide cemerlang yang dihargai mahal oleh mitra usaha.

2. Scorpio

Scorpio merupakan pribadi pekerja keras, pantang menyerah, cermat, hemat, berjiwa bisnis kuat, serta selalu perfeksionis dalam bekerja.