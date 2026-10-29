3 Zodiak yang Utangnya Bakal Lunas di Bulan Oktober, Akhir Tahun 2026 Semua Cicilan Terbayarkan 

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api ini bisa saja menjadi periode yang menggembirakan bagi segelintir orang.

Sebab dalam penerawangan astrolog akan ada beberapa pihak yang berhasil menyudahi masa penuh utang.

Hidup yang semula tidak mengenakan karena tertekan tanggung jawab pelunasan pun bisa berganti dengan kegembiraan yang menentramkan hati.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang utangnya bakal lunas di bulan Oktober saat akhir tahun 2026 semua cicialan bisa terbayarkan.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, akhir tahun 2026 ini akan jadi periode yang menggembirakan bagi mereka yang berzodiak taurus.

Astrolog meyakini, bulan Oktober ini akan jadi awal dari hidup yang lebih tenang jauh dari masalah ekonomi.

Sebab rezeki mereka seperti dibuka lebar sehingga bisa memperoleh banyak pundi-pundi rupiah dari berbagai jalan.

Uang tersebut juga bisa menyudahi periode yang penuh utang sampai mereka tak punya lagi tunggakan yang perlu dilunasi.