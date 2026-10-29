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Penulis: Aulia Rahmi
Jumat, 30 Oktober 2026 | 04.21 WIB

Ramalan Shio Paling Hoki November 2026: Peluang Rezeki, Karier, dan Cinta Menurut Astrologi Tiongkok

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - November 2026 menjadi periode yang menarik untuk membahas peluang dan perubahan dalam kehidupan.

Bagi sebagian orang, bulan baru menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan, mengembangkan karier, atau menemukan jalan keluar dari persoalan yang belum terselesaikan.

Namun, keberhasilan tidak selalu datang melalui perubahan besar. Terkadang, kemajuan justru berawal dari keputusan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakteristik dan hubungan simbolis dengan unsur serta pergantian bulan.

Tahun 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api, yang kerap dikaitkan dengan keberanian, ambisi, dan dinamika.

Sementara itu, sekitar 7 November 2026, sistem penanggalan matahari Tiongkok memasuki bulan Babi, yang secara tradisional memiliki hubungan harmonis dengan beberapa shio, terutama Macan, Kelinci, dan Kambing.

Lantas, shio apa yang paling hoki November 2026?

Berdasarkan penafsiran astrologi tradisional, Shio Macan menempati posisi teratas karena hubungannya dengan Babi sering dimaknai sebagai simbol dukungan dan peluang.

Selain Macan, Shio Kelinci, Kambing, Kerbau, dan Tikus juga menarik untuk dicermati.

Berikut ulasan peluang masing-masing shio dalam urusan rezeki, pekerjaan, bisnis, dan percintaan yang dihimpun dari YouTube TEDY WONG Msi.

Editor: Hanny Suwindari
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