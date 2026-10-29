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Penulis: Rabbany Wanadriani
Jumat, 30 Oktober 2026 | 03.06 WIB

Bakat Kaya Sudah Terlihat, 4 Shio Pintar Mengubah Peluang Jadi Uang

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ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki bakat alami dalam menghasilkan uang.

Mereka dikenal pandai melihat peluang, mengelola keuangan, serta memanfaatkan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan.

Berkat kecerdikan dan insting yang dimiliki, shio-shio ini kerap dianggap punya potensi lebih besar untuk mencapai kesuksesan finansial.

Ternyata ada rahasia di balik kemampuan mereka dalam mencari cuan dan membangun kekayaan.

Melansir horoscope, berikut empat shio yang berbakat kaya raya dengan pintarnya mengubah peluang menjadi uang.

1. Kerbau

Shio Kerbau menyukai kenyamanan, kemewahan, dan hal-hal yang menyenangkan.

Mereka ahli dalam seni, desain, dan mode, yang dapat membantu dirinya menghasilkan banyak uang.

Selain itu, mereka sabar dan pekerja keras.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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