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Penulis: Niko Sulpriyono
Kamis, 29 Oktober 2026 | 06.52 WIB

5 Weton Jawa yang Konon Dipertemukan dengan Orang Penting: Pintu Rezeki dan Peluang Datang Bersamaan

Ilustrasi Weton (freepik) - Image

Ilustrasi Weton (freepik)

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang hanya sekali, tetapi setelah pertemuan itu hidup Anda berubah? Mungkin awalnya hanya percakapan biasa. 

Namun, dari percakapan singkat itu muncul sebuah tawaran pekerjaan, perkenalan dengan sebuah usaha, atau nasihat sederhana yang terus terngiang bertahun-tahun kemudian.

Ada pula seseorang yang sebelumnya tidak Anda kenal, tiba-tiba hadir, lalu membuka jalan menuju kesempatan yang tidak pernah Anda bayangkan. 

Pengalaman semacam ini dialami banyak orang dan sering dikenang sebagai titik balik kehidupan. 

Pertanyaannya, mengapa pertemuan tertentu terasa begitu bermakna?

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat pandangan menarik mengenai hal tersebut.

Konon beberapa weton dipercaya memiliki jalan hidup yang lebih sering mempertemukan pemiliknya dengan orang-orang pembawa pengaruh besar.

Orang itu tidak selalu kaya, tidak selalu pejabat, dan tidak selalu terkenal. Terkadang justru orang biasa yang muncul pada waktu yang sangat tepat.

Siapa saja pemilik weton yang sering dikaitkan dengan keberuntungan bertemu orang berpengaruh?

Mari kita telusuri satu per satu berdasarkan penafsiran tradisional primbon Jawa yang dihimpun dari YouTube Nala Weton pada Jumat (18/10).

Artikel ini juga memuat catatan penting agar Anda dapat memaknai kepercayaan tersebut secara bijak dan tetap berpijak pada realitas.

1. Rabu Pon: Pribadi Adaptif yang Mudah Membangun Hubungan

Dalam berbagai penafsiran tradisional, Rabu Pon sering dikaitkan dengan pribadi yang mampu beradaptasi dan cukup mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
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