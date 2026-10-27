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Penulis: Muhammad Rais Raya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.29 WIB

3 Weton yang Potensi Jadi Sugih Kaya Raya di Akhir Tahun 2026, Rezekinya Meningkat Drastis

Weton yang diramalkan punya potensi untuk jadi sugih kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya meningkat drastis. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan punya potensi untuk jadi sugih kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya meningkat drastis. (dok: magnific)

JawaPos.com - Berbicara mengenai rezeki, terkadang kedatangannya selalu jadi persoalan yang tidak pernah habis untuk dikupas.

Satu hal yang pasti, kehadirannya biasanya datang di saat yang tepat sehingga orang yang menerimanya terkadang sampai penuh diliputi rasa syukur.

Di paruh kedua tahun 2026 ini sendiri ada segelintir orang yang diprediksi mendapatkan keberuntungan berupa  jalan rezeki yang terbuka.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan punya potensi untuk jadi sugih kaya raya di akhir tahun 2026 saat rezekinya meningkat drastis.

1. Weton Sabtu Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Kliwon umumnya merupakan orang yang berwibawa.

Menurut perhitungan, mereka dikatakan punya peluang untuk jadi salah satu pihak yang kekayaannya berubah drastis.

Di akhir tahun 2026 ini, tabungan yang dipunya dimungkinkan menyimpan uang lebih banyak daripada yang pernah mereka bisa simpan.

Adapun uang tersebut diprediksi banyak datang dari kelancaran bisnis yang belakangan dapat memberikan banyak sekali keuntungan.

2. Weton Minggu Legi

Editor: Setyo Adi Nugroho
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