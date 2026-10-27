7 Weton Disebut Membawa Kekayaan Abadi, Hidup Kaya Raya dan Dihormati Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)
JawaPos.com - Apakah Anda penasaran hari lahir Anda termasuk dalam daftar weton yang diprediksi membawa kekayaan abadi?
Dalam budaya Nusantara, khususnya masyarakat Jawa, sistem hitungan hari lahir atau yang dikenal sebagai weton Primbon Jawa sering kali dijadikan acuan untuk membaca karakter, peruntungan, hingga rezeki seseorang.
Dari puluhan kombinasi hari dan pasaran, disebutkan ada 7 weton istimewa yang diyakini memiliki naungan spiritual khusus, membawa hoki luar biasa, serta menghadirkan kehidupan kaya raya dan dihormati hingga usia tua.
Berdasarkan kitab Primbon Jawa, konsep rezeki tidak hanya diukur dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh, melainkan bagaimana kestabilan, keberkahan, serta kemampuan seseorang mengelola harta tersebut agar tidak pernah surut.
Beberapa weton diprediksi memiliki karakter pekerja keras, memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, serta kekayaan finansial yang terus tumbuh sepanjang hidup mereka.
Lalu, apa saja weton yang masuk dalam daftar istimewa tersebut? Mulai dari Senin Wage hingga Minggu Legi, masing-masing memiliki keistimewaan watak dan sumber rezeki tersendiri.
Namun, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa ramalan hanyalah sebuah motivasi dan pedoman mawas diri. Kerja keras, ketekunan, integritas, serta doa tetap menjadi kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan yang hakiki.
Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih mendalam mengenai daftar lengkap weton bawaan kaya raya , karakteristik unik setiap hari lahir, serta bagaimana cara membaca peruntungan rezeki menurut leluhur.
Selengkapnya, yuk simak ulasan berikut ini untuk dijadikan inspirasi positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dikutip dari YouTube Ngaos Jawa.
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