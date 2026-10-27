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Penulis: Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.31 WIB

6 Weton Pembawa Kekayaan, Hidupnya Makmur Sejak Lahir Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton (freepik) - Image

Ilustrasi Weton (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa sampai saat ini masih eksis dan menjadi salah satu prediksi yang dinilai akurat bagi sebagian orang.

Ya, Primbon Jawa menjadi salah satu ilmu titen atau khazanah budaya yang masih diyakini sebagian besar masyarakat Jawa. 

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, Primbon yang menganut hitungan weton atau hari lahir dipercaya memiliki kaitan erat dengan jalan hidup, rezeki, jodoh, hingga derajat seseorang di masa depan.

Setiap kombinasi hari dan pasaran (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon) dianggap menyimpan energi khusus yang memengaruhi karakter serta nasib pemiliknya.

Tidak heran jika hingga kini, primbon Jawa masih sering dijadikan rujukan oleh banyak orang untuk membaca peluang hidup, terutama dalam hal keberuntungan finansial dan kekayaan.

Di antara sekian banyak weton, terdapat enam weton istimewa yang diyakini menjadi magnet rezeki.

Mereka disebut memiliki aura keberlimpahan, sehingga jalan menuju kekayaan sering kali terbuka dengan mudah.

Bahkan meski berasal dari latar belakang sederhana, orang dengan weton ini dipercaya mampu bangkit, sukses, dan hidup makmur.

Mari kita bahas satu per satu dengan lebih mendalam.

Editor: Novia Tri Astuti
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