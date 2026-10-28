5 Weton dengan Mental Pengusaha Menurut Primbon, Dipercaya Berani Melawan Takdir!

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian orang tampak lebih berani mengambil risiko, sementara yang lain memilih bertahan di zona nyaman?

Dalam tradisi Jawa, jawaban atas pertanyaan tersebut kerap dicari melalui weton, yaitu perpaduan hari lahir dan pasaran yang diwariskan lintas generasi.

Weton dipercaya menyimpan gambaran watak seseorang, termasuk kecenderungannya dalam menjalani hidup dan pekerjaan.

Perlu dipahami sejak awal bahwa weton merupakan bagian dari kepercayaan dan kearifan tradisional, bukan ilmu pasti.

Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa hari lahir menentukan keberhasilan usaha seseorang.

Meski demikian, gambaran karakter di dalamnya dapat menjadi bahan refleksi yang menarik untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri.

Dalam dunia usaha, karakter memegang peran yang sangat besar.

Keberanian mengambil keputusan, daya tahan menghadapi tekanan, keinginan untuk terus belajar, kemampuan membangun relasi, dan kehati-hatian dalam berhitung adalah modal yang tidak tertulis di neraca keuangan.

Kelima watak inilah yang konon sering dikaitkan dengan lima weton yang dibahas pada artikel ini.

Simak ulasan lengkapnya sampai akhir yang dirangkum dari kanal YouTube Nala Weton pada Sabtu (18/10).

Anda akan mengetahui weton apa saja yang kerap dihubungkan dengan jiwa wirausaha, bagaimana karakter tersebut dapat dimanfaatkan, dan apa yang perlu diwaspadai agar potensi tidak berubah menjadi hambatan.

Siapa tahu, Anda menemukan dorongan baru untuk melangkah.

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