7 Racikan Aroma untuk Weton Kliwon, Wangi Tradisional yang Dipercaya Membawa Aura Positif

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, kepribadian, hingga simbol keberuntungan seseorang.

Dikutip dari video tiktok Starlvcies, tak hanya melalui hitungan hari kelahiran, aroma bunga dan rempah juga bisa menjadi bagian dari ritual personal yang sarat makna.

Bagi pemilik weton Kliwon, perpaduan melati, cendana, kenanga, hingga vanilla dapat dijadikan inspirasi wewangian untuk membangun suasana yang lebih tenang, percaya diri, dan nyaman saat menjalani aktivitas sehari-hari.

Bagi pemilik Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, kombinasi melati, cendana, dan mawar dapat menjadi pilihan untuk menciptakan kesan anggun sekaligus berwibawa.

Aroma floral dari melati dan mawar berpadu dengan karakter hangat cendana, menghasilkan wangi yang terasa klasik dan elegan.

Dalam interpretasi spiritual populer, racikan ini kerap disimbolkan sebagai representasi daya tarik, kepemimpinan, dan kepercayaan diri, meskipun tidak ada bukti ilmiah bahwa aroma tertentu dapat mendatangkan rezeki secara langsung.

Sementara itu, Senin Kliwon dan Rabu Kliwon dapat mencoba perpaduan sedap malam atau kenanga dengan sentuhan citrus seperti bergamot dan jeruk. Karakter bunga yang lembut bertemu aroma segar yang membangkitkan kesan bersih dan energik.

Kombinasi tersebut cocok digunakan sebagai inspirasi wewangian saat bekerja atau merintis usaha, terutama bagi mereka yang ingin menciptakan suasana lebih menyenangkan dan mendukung konsentrasi.

Untuk Kamis Kliwon dan Sabtu Kliwon, aroma patchouli atau nilam, cendana, dan vanilla menawarkan karakter hangat, manis, serta membumi. Perpaduan ini cocok bagi pencinta parfum dengan kesan tenang dan elegan.